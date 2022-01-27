詹江村直播罵陳柏惟「賺紅錢」再敗訴 判賠20萬還得移除影片

國民黨桃園市議員「村長」詹江村（左）2019年公開指控「『3Q哥』台灣基進前立委陳柏惟（右）『賺紅錢』」，刑事部分已判拘役80天確定；民事部分，桃園地院判決詹江村須賠償20萬元，並移除影片，可上訴。（本報合成）

2022/01/27 17:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市議員「村長」詹江村2019年間接連在YouTube、臉書及電視節目公開指稱「『3Q哥』台灣基進黨前立委陳柏惟『賺紅錢』」等言論，並做出「含」、「舔」動作，刑事部分已被判拘役80天確定；陳柏惟另對詹江村提起民事求償，桃園地院近日判決詹江村須賠償20萬元，並移除「村長直播基進黨賺紅錢」影片，可上訴。

陳主張，詹於2019年8月18到21日間，接連在YouTube直播、個人臉書及電視節目，指稱他「怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共」、「當共幹」，還作出含、舔動作，已使他社會名譽評價受到明顯貶損，且所言未提出任何證據資料，對他構成侵權行為，因此向詹求償300萬元、移除相關直播影片及在聯合、自由、個人臉書刊登道歉啟事。

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詹則主張，依據他所提出的證據資料，所述「賺紅錢」言論有相當理由確信為真實，自得阻卻違法、不構成侵權；至於「共幹」言論，刑事庭已認定不構成犯罪，含、舔動作則是諷刺陳任職中資公司的意見表達，同樣不構成侵權。

判決指出，詹主張陳「賺紅錢」有證據資料，但依據詹所提出的證據，主要是來自吳姓網友提供的爆料訊息且多為猜測，沒有其他具體資料可佐證，難認詹已盡「善良管理人之注意義務」，其所抗辯自屬無據，應成立侵權；「共幹」部分審酌當時陳為立委參選人，政治立場影響選民判斷，具有高度公益性，法院對於是否已盡相當查證義務的審查，自不宜過嚴，以免戕害言論自由，造成寒蟬效應，此部分不構成侵權。

判決指出，審酌雙方身分、地位、經濟狀況及加害程度等，判決詹應賠償陳20萬元為適當，並應移除2019年8月18日上傳Youtube的「村長直播基進黨賺紅錢」影片，其餘請求為無理由，予以駁回。

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