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    南市警局1警官爆偷吃人妻被調職 同事驚訝：他不是結婚了？

    台南市警局一名連姓警官被爆出偷吃人妻。（記者王捷翻攝）

    台南市警局一名連姓警官被爆出偷吃人妻。（記者王捷翻攝）

    2022/01/27 16:03

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警局交通大隊一名連姓警官被爆偷吃人妻，後來傳出與人夫以70萬元和解，並與對方簽下保密協議，事件爆發後連員被記兩大過，他是警界交通專才中少見的菁英，在台南警界也是少見專才專用的警官，雖然有不正當交往問題，但為惜才，市警局將他從交大執法組調到行政組，消息傳出讓許多警界人士驚訝，因為連員才在前年宴客，但因尚未登記，所以目前在法律上還是「未婚」狀態。

    連員南一中畢業後考上警大交通系，他在警大的生活相當活躍，曾是「社聯會」的會長，這個團體類似大學中的學生會，必須統合規劃所有社團在每年舉辦一次大型活動，過去同學對他的評價都是「人生勝利組」，頭腦聰明、個性活潑外向，是會玩又會讀書的類型，他在交通系以第一名畢業，後來進入台南市警局交大服務，是少見專才專用的警官，加上許多交通大隊長並非交通專業出身，所以對他相當倚重。

    警大研究所畢業以後，連員憑藉對交通的熱愛，繼續攻讀交通工程相關博士班，也因此一週有1、2天要請假上課，連員被爆出「上班時間約炮人妻」，讓警界許多人都相當驚訝，因為連員在法律雖是「未婚」，但實際上有交往對象，還曾公開宴客，而女方同樣也是警大出身的警官，不過沒有在台南服務。

    針對此事市警局表示，連員與不正當交往對象見面的日期當天是請假狀態，所以沒有偷勤的問題，至於不正當交往問題已經記兩小過調職。

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