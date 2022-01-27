雨期偏登花蓮二子山泡野溪溫泉 求援吊掛下山...空勤耗費60萬

相約到花蓮縣二子山登山、泡溫泉的山友，下山途中遇溪水湍急求援，今搭機下山後因身體無恙自行返家。（記者王峻祺翻攝）

2022/01/27 15:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮近2週夜雨不斷，中央氣象局多次針對花蓮縣發布大雨特報，但仍有平均年約20多歲的5男2女組成1支登山隊伍，約10天前赴二子山泡野溪溫泉，未料昨下山途中遇溪水湍急向外求援，2名警義消上山馳援還遭蜂群螫傷，最終動用空勤黑鷹直升機，今將一行7人分2梯次吊掛下山；2趟空勤直升機耗損費及油料費約60萬元。

1行7人登山隊伍，約10天前相約到花蓮縣二子山登山、泡溫泉，昨下山途中，準備渡恰堪溪時，發現溪水因連日雨導致又深又急，擔心渡溪恐發生危險，緊急通知高雄地面聯絡人，轉報消防局請求支援。

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花蓮縣消防局第二大隊獲報後，立刻集結地面部隊，指派鳳林分隊小隊長徐緯曄帶隊，10名警義消昨天中午11時分2梯次出發救援，原定路程約5、6小時，但走了3個多小時，突遇蜂群攻擊。

其中2名義消分別被螫3針和4針後原地休息，其餘人持續救援，走到恰堪溪下游壽豐溪時，發現溪水雖清澈但水深過人，為避免發生事故只好撤退，今上午請求空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊直升機出動支援，共分2梯次將受困山友吊掛下山，7人確認身體無恙不需就醫後自行返程。

1行7人登山隊伍，約10天前相約到花蓮縣二子山登山、泡溫泉，昨下山遇溪水湍急向外求援，今分2梯次搭機下山。（記者王峻祺翻攝）

7名山友今吊掛下山，確認身體無恙不需就醫後自行返程。（記者王峻祺翻攝）

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