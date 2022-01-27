佔領政院遭警毆北市警局判須國賠 周倪安：應由施暴警察賠償

前立委周倪安盼國家能找出當晚施暴的警察，還原真相。（記者吳政峰攝）

2022/01/27 14:36

〔記者吳政峰／台北報導〕前台聯立委周倪安為聲援太陽花學運，在2014年3月24日佔領行政院事件中遭警察毆傷，她與其他28人聲請國賠，高等法院27日判台北市警局應賠140萬餘元。周倪安直言，應該賠償的是少部分的施暴警察與下指令的高官，而非納稅義務人。

周倪安指出，當天有多名民眾和平陳抗卻遭部分警察暴力相向，以致釀成傷害濺血，曾請台北市警局提供暴警名單，卻不了了之，只好提起國賠，雖然金額不多，但具有意義，相信警方日後執勤時，會更加符合比例原則。

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周倪安強調，這筆賠償金額原本應由施暴警償付，而非納稅人，但警方至今不僅未交出施暴者，當時指揮下令的警官還高升，非常遺憾，希望相關單位能繼續行政調查，找出誰下令？誰施暴？還原真相。

義務律師游伯祥對結果不滿意但「可堪告慰」，他強調，判決可讓執法人員引以為鑑，提醒他們必須尊重法律，不應把自己的地位提高到法律秩序上，合法的目的也不能正當化非法的手段，希望民眾日後的集會結社自由可獲得保障。

協助提告的司改會則指出，事發至今將近8年，第一線下手施暴的員警全部「查無此人」，沒有任何人被刑事或行政究責，警察長官們一個個也都功成身退或平步青雲，訴諸國家機關賠償，已然是究責路上最卑微的請求。

司改會表示，當事人所在意的，從來不是國家賠償金額的多寡，而是在大規模國家暴力事件過去之後，國家的過錯是否能夠被承認，我們是否能建立人權國家應有的集會遊行執法尺度。

司改會強調，本件國賠訴訟當事人，僅是當晚遭受到國家大規模國家暴力對待的其中一小群，這些人在事件將近8年後，仍付出他們的時間，代替了許多對國家公權力失望恐懼、或對司法究責心灰意冷的民眾，走完追究國家責任的最後一哩路。

協助提告的司改會指出，當晚第一線下手施暴的員警全部「查無此人」，無人被究責。（記者吳政峰攝）

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