疑欲賣腎賺快錢！21歲男北上被軟禁 銀行臨櫃遞紙條獲救

21歲男疑欲賣腎賺快錢，反遭到軟禁，在銀行向行員遞紙條打暗號通報警方獲救。（記者闕敬倫攝，本報合成）

2022/01/27 13:25

〔記者闕敬倫／台北報導〕台南市21歲吳姓男子日前在網路社群看到「器官拆解」廣告，與廣告聯絡得知是賣腎換錢，可得50萬元現金，因急需用錢搭車北上，與廣告主相約面談，沒想到遭到以黃姓男子及林姓男子為首的詐騙集團軟禁、毆打，威脅交出銀行帳號、密碼，以作為詐騙人頭帳戶，吳男在銀行臨櫃時，向行員遞紙條打暗號，協助他通報警方；台北市大安警分局獲報後，成立專案小組擴大調查，本月15日、16日逮獲詐騙集團成員11人，警訊後依妨害自由、傷害、毒品及詐欺罪嫌移送法辦。

吳男本月初在臉書上看到廣告，點擊連結到外部網站，上面宣稱「器官拆解」可以快速賺錢，經聯繫了解後發現是賣腎賺錢，一顆開價新台幣50萬元，洽談過程中對方再聲稱因賣腎風險太高，且程序繁複、比對不易，還有另一個賺錢管道可以獲利，但須要交出銀行帳戶，吳男因急需用錢，搭車北上與詐騙集團面談。

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吳男在台北與對方碰面時，遭到多名男子強押帶往出租套房，將他軟禁在房內好幾天，以刀棍毆打威脅交出銀行帳號，供集團成員當詐騙、洗錢的人頭帳戶。

詐騙集團14日挾持吳男前往忠孝東路上某銀行，要求他臨櫃變更帳戶密碼，吳男獨自進入銀行後，趁機寫紙條向行員求救，要求行員幫忙打110報警，請警方以車手名義，將他上銬逮捕帶回警局，藉此騙過強押他的眼線，並逃脫對方的軟禁。

大安警方接獲報案後，立即報請檢察官指揮，並組成專案小組，循線調閱監視器蒐證追查，15日前往大安區轄內某旅店，逮獲詐騙集團主嫌林男4人；隔天再到新北市某間民宿，逮捕集團另外7名共犯成員，當場起出詐騙用的通訊設備、個資名冊以及現金贓款，另還查獲二級毒品安非他命。

據了解，吳男現年21歲，戶籍位在台南市，本身有詐欺前科，本次應詐騙集團要求北上面談「賣器官賺快錢」，疑似有黑吃黑嫌疑，本次詐欺並軟禁吳男的作案相關人等，除了黃男、林男以及其它2名男子應為詐騙集團主嫌外，在新北遭逮的7人均是遭到4名首腦以類似手法誘騙，進而成為集團下線成員，提供銀行帳戶當人頭，參與網路釣魚詐欺。

警方偵訊涉案集團共11人後，全案依涉嫌妨害自由、傷害、毒品及詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，日後將持續向上溯源，清查是否還有共犯。

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台南市21歲吳男日前在網路社群看到「器官拆解」廣告，搭車北上與廣告主相約面談，沒想到遭詐騙集團軟禁毆打，被押往銀行臨櫃改密碼，向行員遞紙條報警獲救。（記者闕敬倫攝）

吳男被押往銀行，寫紙條向行員求救，要求幫忙報警。（記者闕敬倫攝）

吳男北上後被軟禁數天，期間遭刀棍毆打，威脅交出銀行帳號當詐騙人頭戶，鐵管打到變形凹彎。（記者闕敬倫攝）

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