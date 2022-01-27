橋檢首批酒駕犯殯儀館擦冷凍櫃、洗洗屍檯 運將震撼教育大呼「以後不敢了」

蔡姓運將在寄棺室旁掃地等，體驗屍體就在旁邊，感受震撼教育，深刻警惕與反省自己，直呼再也不敢酒駕了！（記者陳文嬋攝）

2022/01/27 12:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕橋頭地檢署首批9名酒駕犯今到橋頭殯儀館服社會勞動4小時，原本執行10人有1人無故不到予以告誡，其餘9人在寄棺室旁掃地、擦拭冷凍櫃、清潔洗屍檯等，感受震撼教育，曾三度酒駕的蔡姓運將表示，這也算是幫往生者做功德，為自己酒駕行為付出代價，未來會深刻警惕與反省自己，再也不敢酒駕了！

高市日前發生1家4口遭酒駕男撞飛造成1死3傷悲劇震驚社會，市長陳其邁祭出鐵腕，邀集橋頭、高雄地方檢察署決議，酒駕者經有罪判決或緩起訴，到殯儀館易服社會勞動或義務勞務，以達到教化的意義。

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橋頭地檢署首批9名酒駕犯今到橋頭殯儀館服社會勞動4小時，原本安排執行有10人，其中有1人無故不到，今給予告誡，一旦累計3次，將撤銷易服社會勞動資格。

檢察長洪信旭指派主任檢察官王聖豪、檢察官林濬程及主任觀護人韓國一，偕同市府民政局殯葬管理處長石慶豐等人，視察酒駕犯易服社會勞動，勸導9人切勿酒駕，9人承諾不會再犯。

9人經勤前生命教育後，被指派進到入殮化妝室和往生室，並擦拭冷凍櫃、清洗洗屍檯、且在寄棺室旁掃地，酒駕犯抱持戒慎恐懼心情工作4小時，體會生命無價，不敢再酒駕了。

主任檢察官王聖豪表示，近來酒駕案件頻傳，法務部與橋檢很重視，今讓酒駕個案親自體驗生命教育，叮嚀酒駕危害自己安全，也危害大眾安全，避免酒駕再犯，酒駕個案從中學習經驗，達到警惕效用。

主任觀護人韓國一說，橋檢安排社會勞動人到殯儀館易服社會勞動已行之有年，過去都是針對外圍環境勞動，近來酒駕案件引起社會關注，勞務內容增加許多生命關懷體驗，包括擦拭冷凍櫃、清洗洗屍檯等，警惕社勞人喝酒不開車。

6旬蔡姓運將三度酒駕，2002年、2005年因酒駕觸法可以易科罰金，原本下定決心戒酒，去年元宵節因友人盛情難卻，又心存僥倖酒駕上路被抓，被判4個月併科罰金2.5萬元，營業登記證被吊銷，駕照被吊扣2年，列管9年才能考，付出代價慘重，必須易服社會勞動半年。

蔡姓運將指出，他已服社會勞動4個月，之前只是在橋頭殯儀館周邊環境掃地，今天首次體驗擦拭冷凍櫃、清洗洗屍檯，剛開始心理壓力很大，也感到很震撼，心想幫往生者做功德，也為自己酒駕付出代價，深刻警惕與反省，強調以後再也不敢酒駕了，他也肯定酒駕刑責加重有必要，最好6個月內不要易科罰金，直接到殯儀館社會勞動最有效，感受最深、警惕最大。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕犯清洗洗屍檯等，感受震撼教育。（記者陳文嬋攝）

主任檢察官王聖豪（中）、檢察官林濬程（左）及主任觀護人韓國一（右）視察酒駕犯擦拭冷凍櫃易服社會勞動。（記者陳文嬋攝）

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