酒後不開車！ 台南麻豆小小警察萌樣宣導

小小警察的萌樣擋車阻止酒駕，擴大宣導效果。（分局提供）

2022/01/27 12:13

〔記者楊金城／台南報導〕酒駕肇事最讓人深惡痛絕，酒駕罰則已立法提高，台南麻豆警分局為降低酒駕事故發生率，特別拍攝「交通安全宣導短片」，以幽默風趣的拍攝手法，邀請小小警察大聲呼籲「酒後找代駕，安全平安歸」並將短片推播至各地方社群臉書專頁，小小警察的萌樣擴大宣導效果。

影片中，餐廳女老闆對酒後客人要開車使出阻擋招式，先是主動關懷詢問是否找代駕，再來用拖延戰術請喝茶跟客人哈拉，最後直接通知代駕到場，小小警察還出動擋車。

請繼續往下閱讀...

原本要酒駕的客人碰上可愛的小小警察好心勸導，一開始還很鐵齒，最後乖乖聽話；小小警察宣導交安的萌樣，透過社群傳播，讓許多民眾覺得好可愛，宣傳效果加倍。

此外，春節前夕，分局特派員也至各餐飲店家加強宣導「代客叫車、指定駕駛」交通安全觀念，並請店家在店內明顯處張貼各代駕服務聯絡電話，請客人多加利用。

麻豆警分局說，去年轄內A1類死亡交通事故較前年減少10件、死亡減少10人，防制成效良好，歸功於麻豆警方持續性的執法強度，及深入鄉里強力宣導。

分局長林中興強調說，春節期間麻警執勤不打佯，將針對酒駕違規熱點路段，強力執法，取締酒駕，呼籲民眾勿因連假期間就心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

小小警察出動擋車阻止酒駕。（分局提供）

台南麻豆警分局為降低酒駕事故發生率，特別拍攝「交通安全宣導短片」，以幽默風趣的拍攝手法，邀請小小警察和餐廳業者參演。（分局提供）

麻豆分局特派員女警至餐飲店家加強宣導「代客叫車、指定駕駛」交通安全觀念。（分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法