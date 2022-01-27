如此師表？國中教師被記曠職 飆罵人事主任五字經

萬姓教師辱罵人事主任穢語，台中地院等法官，判處他拘役30日。（記者張瑞楨攝）

2022/01/27 11:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕萬姓男子是台中市一所國中的教師，前年3月5、6日，他收到曠職通知書，兩度跑到該校人事室內，對主任飆罵「X你娘啊咧、X你娘X掰、臭俗辣假流氓」等語，卻沒想到學校緊急安裝錄影器，拍下他於6日的辱罵行徑，他卻全盤否認，並指對檢方起訴他的侮辱等犯行，「完全沒有印象」，都是「杜撰子虛烏有」，法官認為錄影畫面與證人說詞，都證實他有口出穢言，依公然侮辱罪判拘役30日，可易科罰金3萬元。

判決書指出，萬姓男教師於2020年3月5日上午收到曠職通知書，他跑到學校人事室，辱罵主任「X你娘啊咧、X你娘X掰、臭俗辣假流氓」等語，學校緊急應變，當天下午於人事室內安裝錄影設備，沒想到翌日（6日），萬男又跑到人事室辱罵「臭俗辣假流氓」等語。

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台中地院審理時，萬男全部否認，他辯稱沒有公然侮辱犯行，是主任對他不滿，衍生的報復之舉，都是子虛烏有，他對公然侮辱亦無印象，是主任惡意攀咬他曠職，他並無侮辱之意。

法官認為，檢方勘驗錄影，以及證人的證詞，都顯示萬男確實有上述犯行，依兩次公然侮辱罪判拘役30日，可易科罰金，萬男上訴二審，指裝錄影設備不合法，違反個人資料保護法，台中高分院法官詢問主任，主任說，「當天早上被告對我大聲斥罵後，學校緊急應變，當天下午才裝了錄影設備，沒想到第2天他又來逞其惡性」。

法官認為，學校基於校園安全、證據保全的必要性，裝置監視器設備，不是私人違法取得的證據，據此判決萬男上訴駁回，全案確定。

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