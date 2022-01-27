疑逆向超車未過對撞來車 水泥預拌車目睹猛按喇叭…示警無效

埔里鎮中正路史港路段發生轎車疑超車不當的對撞事故。（記者佟振國攝）

2022/01/27 10:53

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中正路史港里水蛙窟路段，上午8點多發生轎車對撞事故，駕駛三菱轎車的女駕駛，疑在雙黃線路段欲超越前方的水泥預拌車，視線受阻，未注意對向的馬自達轎車，2車劇烈對撞，車頭嚴重受損，2車駕駛均受傷送醫，雙向交通也因此封閉逾1個小時，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

據了解，黃姓水泥預拌車駕駛，當時欲載混凝土至中台襌寺附近作業，行經投75線中正路史港里水蛙窟路段，該路段為雙黃線禁止跨越，後方由70歲宋姓婦人駕駛的三菱轎車欲逆向超車，結果與對向62歲范姓男子駕駛的馬自達轎車對撞。

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劇烈撞擊導致2車車頭嚴重受損，安全氣囊爆開，2人均受傷，路過民眾報案，消防隊將2人送醫救治。

水泥預拌車的行車記錄器也錄下車禍發生情形，黃姓駕駛無奈表示，當時正常行駛車道上，後方的轎車要超車，他發現對向也有一部轎車駛近，不斷按喇叭示警，也向車道外偏移，但示警無效，2車還是迎面對撞。

事故導致中正路雙向交通受阻1個多小時才排除，初步3車駕駛無酒駕，詳細肇事原因、責任由警方進一步調查釐清。

肇事的三菱轎車車頭毁損安全氣囊爆開。（記者佟振國攝）

另1部馬自達轎車同樣車頭受損，輪胎歪斜。（記者佟振國攝）

水泥預拌車行車記錄器拍下後方轎車超車對撞過程。（記者佟振國翻攝）

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