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    賠更多！324行政院流血驅離國賠案 二審判北市警局須賠140萬

    324行政院流血驅離事件，台北地院一審判北市警局應賠111萬1570元，二審改判須多賠約29萬元。（資料照）

    324行政院流血驅離事件，台北地院一審判北市警局應賠111萬1570元，二審改判須多賠約29萬元。（資料照）

    2022/01/27 10:49

    首次上稿：10:22
    更新時間：10:49

    〔記者吳政峰／台北報導〕太陽花學運成員2014年3月24日佔領行政院期間，遭到警方流血驅離，包含前台聯立委周倪安等29人質疑少數員警脫序暴力值勤，聲請國賠，一審台北地院2019年判台北市警局應賠111萬1570元。全案上訴二審結果生變，高等法院27日10時改判北市警局應多賠29萬6599元，共140萬8169元，可上訴。詳細理由將於稍後公布。

    發生於2014年3月18日的太陽花學運，為了擋下「海峽兩岸服務貿易協議」而攻佔立法院，成員眼見時任總統的馬英九堅持通過服貿，同年3月23日轉向佔領行政院，負責維安的台北市警局隔日強勢驅離占領者，但少數員警執法手段過當，引爆流血事件，參與的周倪安等人當場被打得頭破血流，救護車整夜不停穿梭現場救人。

    周倪安等人要求台北市警局提供施暴員警名單，未獲得同意，民間司改會遂在「324行政院驅離事件2週年」前一日、即2016年3月23日，協助受暴民眾提告，向台北市警局聲請1037萬餘元的國賠金額，最後共有29人興訟。

    一審台北地院認為，行政院院區及周邊雖是集會遊行法中所定集會遊行禁制區，但警方強制驅離時，仍應考量比例原則；北市警局執行驅離職務時，應視現場實際情形，決定是否使用警械或如何使用。

    北院審視相關卷宗，認定周倪安等14人確實因為員警執勤過當、超過比例原則而受傷，經過衡酌計算，2019年10月30日判台北市警局應國賠111萬1570元。

    沒獲賠的15人中有10人上訴，台北市警局則針對獲賠的14人提起上訴。全案經過二審審理，合議庭27日廢棄北院部分判決，改北市警應多賠7人、29萬6599元，總賠償金額共140萬8169元。

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