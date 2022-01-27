5韓粉跟風駡陳柏惟「垃圾」 法官判賠10萬元

「村長」詹江村（左）公開指稱立委陳柏惟（右）是「共幹」、「賺紅錢」，5名韓粉跟著幫腔駡陳是垃圾，5人被法官共判賠10萬元。（本報合成）

2022/01/27 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「村長」國民黨桃園市議員詹江村在臉書公開指稱「3Q哥」台灣基進黨前立委陳柏惟「賺紅錢」，被桃園地院法官依2個誹謗罪判處拘役80天，而詹發文時，有5名韓粉力挺詹，跟著嗆陳柏惟是垃圾，刑事部分被法官各判罰5千、6千元，民事部分還要再賠陳柏惟共10萬元。

判決指出，2019年8月18到21日，詹江村透過YouTube直播、個人臉書專頁及中天新聞台新聞龍捲風等，指稱當時正在參選台中市第2選區立法委員選舉的陳柏惟是「共幹」、「怎麼一邊賺大陸的錢、一邊反共」等，還作出「舔」、「含」動作。

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陳柏維蒐證提告誹謗、公然侮辱，法官審理認為詹稱陳「賺紅錢」，消息來源為網友且未善盡查證，依2個誹謗罪各判處拘役50天，應執行80天。詹江村得知判決結果，質疑「說人賺紅錢有罪，那我樂於當第一個烈士，不會提上訴，法院關我吧」，不過，詹江村在收到判決書後已向法院提出上訴，讓網友質疑「說好的不上訴呢」，二審也已於去年10月駁回詹的上訴，全案定讞。

當初詹江村臉書發文，指陳柏惟賺中國紅錢，因「擅權攬權被原公司開除，現在自己賺不到，開始比誰都反共，標準雙面刀鬼」，王姓（43歲）、孫姓（46歲）、倪姓（女、44歲）、沈姓（38歲）、吳姓（59歲）也跟風挺詹江村，留言怒罵陳柏惟「垃圾」、「倭寇敗類」、「綠畜」等。

陳柏惟提告後，這5人都說自己不認識陳柏惟，是看到村長在直播說他在大陸賺紅錢，又反共，才會留言等，還強調自己的貼文沒有侮辱特定人，不是針對陳柏惟，但法官不採信他們的說詞，依公然侮辱罪各判罰5千、6千元，得易服勞役。

民事部分，陳柏惟認為個人名譽所受損害甚鉅，向5名韓粉各提告求償6萬元精神慰撫金，法官也認為王等5人使用網路表達意見時應謹慎為之，以中性字詞合理表達意見，而不是躲在電腦或手機螢幕後方即可任意暢所欲言，使用惡意、謾罵語句改擊他人，因此判他們5人應各賠2萬元，可上訴。

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