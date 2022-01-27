為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    罰不怕！不到一年半3次酒駕 樹林警扣車、吊照並加罰9萬

    樹林警方查獲男子不到一年半3次酒駕，警當場扣車、吊銷駕照並加重罰共18萬元。（民眾提供）

    樹林警方查獲男子不到一年半3次酒駕，警當場扣車、吊銷駕照並加重罰共18萬元。（民眾提供）

    2022/01/27 09:58

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林警分局農曆年前起加強春安工作，員警於25日17點許執行巡邏勤務時，在樹林區東豐街87巷口，發現一名34歲辛姓男子於防疫期間未戴口罩騎機車並抽菸，上前攔查發現對方身上散發濃濃酒味，對他實施酒測值達0.16MG/L，經查騎士分別於109年6、8月間均因酒後駕車遭查獲，員警依法當場扣車、吊銷駕照、除處最高額度9萬元外，因累犯再加罰9萬元。

    警方表示，立法院於24日臨時會才三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，加重酒駕懲罰，包括「酒駕肇事，增訂得併科罰金100萬元至300萬元」、「酒駕未肇事刑期提高至3年以下，得併科罰金30萬元」及「10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實」。

    樹林警分局長趙家輝說，民眾飲酒後應「指定代理駕駛」、「搭乘大眾交通運輸工具」並注意翌日宿醉情形，警方將持續針對轄區易肇事時間、路段等周邊道路提高執法強度及頻率，以杜絕酒駕事故憾事，展現警方取締酒駕及防制交通事故的執法決心，以維護行車安全及降低交通事故的發生。

    趙家輝說，新制針對汽、機車酒駕採分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等皆有加重罰則，並增訂處罰同車乘客及對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛等規定，機車酒駕罰1萬5千至9萬元罰鍰、汽車酒駕罰3萬至12萬元、拒測罰18萬元。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    去年前11個月酒駕致死290人 10年來首度增加
    2022/01/26 16:51

    去年前11個月酒駕致死290人 10年來首度增加
    彰鹿路發生死亡車禍 網友感慨也曾差點出事
    2022/01/26 14:11

    彰鹿路發生死亡車禍 網友感慨也曾差點出事

    新大同千億資產活化 首發鉅作登場
    中校作戰參謀官2度隱匿酒駕 確定「被退伍」丟軍職
    2022/01/26 13:35

    中校作戰參謀官2度隱匿酒駕 確定「被退伍」丟軍職
    酒駕累犯「預防性羈押」？ 黃偉哲：只要有效都可思考
    2022/01/25 19:47

    酒駕累犯「預防性羈押」？ 黃偉哲：只要有效都可思考
    朱立倫批民進黨修法「打假球」 鄭運鵬打臉：虧他當過半屆立委
    2022/01/25 17:49

    朱立倫批民進黨修法「打假球」 鄭運鵬打臉：虧他當過半屆立委
    抓酒駕不手軟 國7隊農曆春節國3、國6交流道「封閉式」攔檢
    2022/01/25 13:36

    抓酒駕不手軟 國7隊農曆春節國3、國6交流道「封閉式」攔檢
    酒駕累犯 侯友宜建議「預防性羈押」
    2022/01/25 10:25

    酒駕累犯 侯友宜建議「預防性羈押」
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播