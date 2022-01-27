苗縣春安投入上萬警民力 徐耀昌慰問提醒不忘做好防疫

縣長徐耀昌昨晚在警察局主持慰問會議，感謝員警及協勤民力春節期間犧牲假期，維護治安與交通，並提醒做好各項防疫措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

2022/01/27 09:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2022年加強重要節日安全維護工作自1月24日晚間10點起至2月7日午夜12點止，為期15日，苗栗縣投入警察、義警、義交、民防、守望相助隊、志工及協勤民力等1萬餘人次。縣長徐耀昌昨晚在警察局主持慰問會議，感謝員警及協勤民力春節期間犧牲假期，維護治安與交通，並提醒做好各項防疫措施。

徐耀昌昨晚與鄧副縣長桂菊、縣議長鍾東錦、副議長李文斌、縣府秘書長陳斌山出席。徐耀昌在會中感謝各單位過去一年的努力，期勉持續為苗縣治安、交通及為民服務努力奉獻，另特別感謝警察局所有員警及協勤民力於春節期間犧牲假期，無私的奉獻，全力守護治安、維持交通順暢及提供為民服務工作，讓民眾能安心過佳節。

請繼續往下閱讀...

縣府同時頒發慰問品，由守望相助大隊長謝家禓、民防大隊長楊明燁、義交大隊長張志宇、義警大隊長劉國昭、山地義警隊長黃月娥及警察局長陳武康代表接受。

徐耀昌並指出，近期本土疫情再度升溫，作為防疫第一線，任務繁重且辛苦，同時風險也是相當的高，也提醒做好各項防疫措施，勤洗手、佩戴口罩，並應落實防疫社交距離，保護好自身安全，才能保護更多民眾的健康。

陳武康感謝各級長官對警察的厚愛，也感謝同仁們的辛勞付出，並期勉執勤人員在這段重要節日期間竭盡所能，共同維護良好的治安、交通及安居環境，並請相關協勤民力全力配合，讓民眾能安心的過一個好年。

縣長徐耀昌昨晚在警察局主持慰問會議，感謝員警及協勤民力春節期間犧牲假期，維護治安與交通，並提醒做好各項防疫措施。（圖由苗栗縣警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法