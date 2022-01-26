矯正機關物價穩！監所手工自營商品不調漲

法務部政務次長蔡碧仲（左）、法務部長蔡清祥（中）、矯正署長黃俊棠（右）共同推銷監所手工自營商品。（記者吳政峰攝）

2022/01/26 23:24

〔記者吳政峰／台北報導〕去年底國內食品物價突然飆漲，造成消費者不小壓力，法務部除組成跨部會聯合稽查小組找出箇中緣故，所屬機關矯正署亦維穩物價，各監所的自營商品均未漲價，屏東監獄醬油、明德外役監黃金雞等明星商品，民眾仍可用原價買到。

根據矯正署統計，監所自營商品熱銷前五名分為屏東監獄的醬油與苦茶油、明德外役監的黃金雞、台中監獄的狀元糕、台中女監的巧克力、新竹監獄的和風丸與海鮮醬。雖然目前有不少民間食品業者喊漲，但監所手工自營商品控管成本，未受到明顯衝擊，仍維持著原本的價錢，緩消費者購買壓力，發揮維穩物價的功能。

請繼續往下閱讀...

矯正署長黃俊棠26日指出，為了讓收容人習得一技之長，安排從事各式各樣作業，製作相關產品販售，矯正機關近年推出的自營產品琳琅滿目，透過專業師資教導，收容人用心學習製作，價格合理，廣受各界好評。而經過長期的經營，不只成功在食品上打出「矯正出品‧食在安心」的好口碑，產品上亦是處處用心，每每成為節慶熱門伴手禮及團購商品。

黃俊棠介紹，今年矯正機關主打商品有「台北監獄藥燉排骨、豆干」、「桃園女子監獄南棗核桃軟糖」、「新竹監獄貢丸-和風丸」、「新竹看守所米粉-炊粉」、「台中監獄狀元糕」、「台中女子監獄Miss巧克力」、「彰化監獄苦茶油」、「金門監獄手工麵線」、「嘉義監獄3Q餅」、「嘉義看守所保養品」、「明德外役監獄黃金放山土雞、滴雞精」、「台南監獄手工蛋捲」、「高雄第二監獄牛軋糖」、「屏東監獄醬油」、「台東戒治所咖啡、黑羽土雞」、「自強外役監石雕」、「宜蘭監獄蔥油餅」等，皆是推出即供不應求的年節熱賣商品。

法務部長蔡清祥表示，盼透過自營產品的銷售，能讓社會各界更了解收容人在監生活及矯正政策，大眾更能接納收容人，對這些人未來復歸社會有莫大的幫助。

蔡清祥也肯定矯正機關在防疫上的努力，把武漢肺炎擋在監所之外，至今維持零確診的成果。蔡清祥強調，年關將近，矯正機關因為性質特殊，職員無法休假，為了慰勞他們的辛勞，他依例會在小年夜前往探視，以感謝監所人員為國家犧牲奉獻。

法務部長蔡清祥肯定監所自營商品。（記者吳政峰攝）

矯正署長黃俊棠介紹監所熱銷的自營商品。（記者吳政峰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法