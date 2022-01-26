1/26 今彩539頭獎開出2注！台南包辦
2022/01/26 22:12
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月26日）開獎的第111000022期今彩539頭獎開出2注，由台南市仁德區仁義一街97號1樓「吉祥旺彩券行」、台南市永康區永大路二段1170號1樓「金滿億彩券行」開出；第111000022期雙贏彩，頭獎摃龜。
第111000022期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、08、12、13、14、18、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共156注中獎，每注可得500元；肆獎共1678注中獎，每注可得100元。
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第111000022期今彩539中獎號碼為「12、22、29、30、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共182注中獎，每注可得2萬元；參獎共6952注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1054注中獎，每注可得50元。
第111000022期39樂合彩中獎號碼為「12、22、29、30、36」，四合摃龜；三合共206注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8465注中獎，每注可得1125元。
第111000022期3星彩中獎號碼為「563」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。
第111000022期4星彩中獎號碼為「1724」，正彩共24注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站