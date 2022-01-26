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    首頁　>　社會

    孫安佐在美製槍「公訴不受理」理由出爐

    孫安佐（右）在美國製槍未遂，士院認定美國並不處罰這種行為，符合我國刑法第7條規定但書，今諭知公訴不受理。 （資料照，記者溫于德攝）

    孫安佐（右）在美國製槍未遂，士院認定美國並不處罰這種行為，符合我國刑法第7條規定但書，今諭知公訴不受理。 （資料照，記者溫于德攝）

    2022/01/26 18:14

    〔記者溫于德／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，4年前在美國留學時非法持有彈藥並涉恐怖威脅，返台後被士林地院認定涉犯製造具殺傷力之改造手槍未遂罪，但行為地在美國，且美國法律只罰出售槍枝的犯行，因此，在美國法律不罰情況下，符合我國刑法第7條但書規定，我國並無審判權，諭知公訴不受理。

    孫安佐被控於2018年1月7日至9日間，在美國向不同網路賣家購入槍枝零件，但未組裝完成，孫後來被同學檢舉將於5月1日在美國學校內開槍，孫因而遭美國警方到他位於的寄宿家庭將他逮捕，並查獲手槍零件及1607發子彈，經服刑238日後被遣返，遭士林地檢署依槍砲彈藥刀械管制條例中製造手槍未遂罪起訴。

    士院認為，孫安佐確實組裝槍枝零件，且孫在檢方偵訊時也承認買槍枝零件的目的是為了持有手槍，也鉅細靡遺交代組裝過程，另經美國員警組裝證實可以操作，認定孫安佐已著手製造槍枝。

    但美國警方查獲孫安佐時，僅是槍枝零件，且依美國檢察官函覆士檢電子郵件內容可知「若槍枝已被組裝完成，孫安佐將被賓州政府當局起訴持有槍枝罪，然本案並無此情形」，在在可證孫製造槍枝尚未完成，另孫購買的槍枝零件來自不同廠牌，屬於改造手槍，並非檢方認定制式手槍。

    士院另綜合起訴書與公訴檢察官援引美國聯邦法典第922條（a）（1）（A）及、（g）（5）（B）、同法典第26編第5822條、美國賓州法律第18編第907條（a）（1）條文等規定，以及鑑定人林志潔教授提供的法律意見鑑定報告後，認為無從認定孫安佐涉犯製造具殺傷力手槍未遂罪。

    士院強調，孫安佐在美國製槍未遂，但美國法律不罰，符合我國刑法第7條但書規定「犯罪地之法律不罰者，不在此限」，因此，士院並無審判權，諭知公訴不受理。

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