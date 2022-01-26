謊稱變魔術騙學弟到宿舍吸菸區 男大生趁機襲胸親脖舔下體
2022/01/26 16:30
〔記者吳昇儒／基隆報導〕北部某大學張姓學生喜歡面目清秀的學弟，去年11月1日深夜，假借變魔術的名義，將學弟騙到男宿舍吸菸區。隨即利用體型優勢，強行襲胸，還脫褲舔學弟下體。學弟掙脫後，向學校通報，並前往警局報案。基隆地檢署近日偵結，認定張姓學長涉犯強制猥褻罪，將他起訴。
檢警調查，案發當時，兩人雖未住同寢室，但都住在該校男生宿舍內，張男向面貌清秀的學弟表示，要變魔術給他看，邀請他到吸菸區，邊吸菸邊表演。
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被害學弟不疑有他，獨自跟著學長到吸菸區，不料一到現場，就被學長轉身抱住，猛親脖子還用手襲胸，之後更褪去學弟的褲子，舔其下體，嚇得被害人不敢呼救。
學弟趁隙逃回房內後，隔日一早前往學校諮商中心說出此事，校方立刻通報並請同學們帶著被害人到警局報案。
張姓學長到案後，承認有舔學弟下體，且有親吻脖子的動作，但並沒有強迫學弟，而且當時對方也未拒絕。
警方詢問時，見被害人指證歷歷，且清楚說出學長強吻自己脖子及猥褻等細節，詢後將案件函送基隆地檢署偵辦。
檢察官偵訊後，認定張姓學長的行為，違反被害人意願，已經涉犯強制猥褻罪，依法將他起訴。