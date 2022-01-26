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    搶武漢肺炎採檢棒商機無照生產 英穩達董事長獲緩起訴

    去年底宣布破產的英穩達科技，爆出2020年間無照生產武漢肺炎採檢棒，桃檢偵辦後將該公司董事長以緩起訴處分。（記者余瑞仁攝）

    去年底宣布破產的英穩達科技，爆出2020年間無照生產武漢肺炎採檢棒，桃檢偵辦後將該公司董事長以緩起訴處分。（記者余瑞仁攝）

    2022/01/26 15:52

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕英業達集團旗下太陽能事業英穩達科技公司，去年12月因鉅額負債宣布破產，又爆出2020年10月間因未經核准製造醫療器材，於桃園市大溪廠生產武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）採檢棒，經桃園市衛生局接獲檢舉上門查扣一批醫材，將董事長謝瑞海移送桃園地檢署偵辦，謝應訊坦承上情，檢查官以謝並無前科並事後積極補正取得許可執照，今偵結將他以緩起訴1年處分。

    檢方調查，英穩達董事長謝瑞海明知該公司並無醫療器材製造工廠登記、未領有製造業藥商許可登記執照，於桃市大溪區仁和路工廠內，生產3款採驗武漢肺炎的採檢棒，包裝上註明用途為「類似採檢人體口、鼻、耳內的檢體，是採驗新冠肺炎的採檢棒」。

    案經桃園市衛生局接獲檢舉，於2020年10月22日上門稽查，查扣大量採檢棒和包材，經衛生福利部食藥署檢驗確認是醫療器材，衛生局事後將56歲的謝瑞海函送檢方偵辦。

    謝男應訊時坦承上情，檢察官認謝男涉犯藥事法未經核准擅自製造醫療器材罪，考量他無前科、坦承犯行，並事後積極補正取得製造藥商、販賣藥商執照，成為合法製造、販賣醫療器材廠商，且所生危害非鉅，偵結將謝以緩起訴1年、應向國庫支付2萬，英業達公司另須支付8萬元。

    英穩達科技後因負債總額達22億元，2021年12月由母公司英業達代為宣布破產。

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