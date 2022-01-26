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    哥棄工程師夢想承弟遺志從警 陳家欽現身鼓勵慰勉

    警政署長陳家欽（左2）今天慰問刑警洪廷宇及其雙親，陳家欽感謝洪廷宇繼承胞弟洪羽頡遺願從警，由洪父接下慰問品。（記者吳仁捷翻攝）

    警政署長陳家欽（左2）今天慰問刑警洪廷宇及其雙親，陳家欽感謝洪廷宇繼承胞弟洪羽頡遺願從警，由洪父接下慰問品。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/01/26 16:15

    〔記者吳仁捷／新北報導〕2017年10月間，從警才7天的桃園市楊梅分局埔頂派出所警員洪羽頡，返回派出所途中發生車禍不治，洪的哥哥洪廷宇繼承弟弟的遺志，放棄當工程師的夢想，毅然投身警界。春節將至，警政署長陳家欽今天前往新北市三重警分局鼓勵慰勉洪員，也向洪的雙親致意，表達對殉職弟兄的思念，並感念警眷的包容。

    另外，陳家欽也趕往新莊分局丹鳳派出所，慰問殉職警員林得夫遺孀；2001年桃芝颱風肆虐台灣，花蓮狂風暴雨，時任花蓮縣警局鳳林分局大富派出所警員林得夫，獲報與同仁救援受困居民，未料不幸連人帶車遭沖入湍急的花蓮加籠溪，直到白天救難人員找到巡邏車，林員為救難卻犧牲寶貴生命。

    當年家中妻小得知噩耗，悲痛萬分，警政署將林員英勇救難義舉提報因公殉職，從優撫卹，當年由林妻代為領受；林妻目前與二名孩子居住新北新莊，林妻擔任臨時工，子女都已就讀大學。

    陳家欽今天在新北市警察局長黃宗仁陪同下，到三重警分局慰問警員洪廷宇，因洪廷宇胞弟洪羽頡，原是警專34期畢業，2017年10月23日到桃園市警楊梅分局埔頂派出所報到，7天後，在晚間10時返所途中，在楊梅與一輛拖車擦撞不治，家屬哀慟不已。

    當年即將從中興大學畢業的洪廷宇，原本想當工程師，為替弟弟完成遺志，毅然決定從警，隔年考取警專第37期，更於2019年7月暑期實習時，特地到弟弟生前服務的派出所實習，履行承諾。

    而洪廷宇畢業後，為就近照顧爸媽，選擇到新北市警三重分局服務，因表現優秀，被選到偵查隊擔任刑警，他的刑責區去年發生重大銀樓強盜案，洪員全力投入偵辦，終於順利破案，成了其從警生涯破獲第一件重大刑案，別具意義。

    陳家欽今天特別感謝洪廷宇雙親，謝謝他們養育一對優秀兄弟，洪家雙親則感謝陳家欽等人的關照。

    陳家欽說，警察工作充滿不確定、危險性，過去為保護人民或救災因公殉職，功績貢獻永懷於心，更感恩遺眷教好孩子，警政署每逢年節都會親自慰問遺眷，一方面緬懷同仁，一方面看遺眷是否在生活上有困難、是否需要協助，警察是大家庭，照顧遺眷責無旁貸。

    警政署長陳家欽（左）今天到新莊丹鳳派出所，慰問2001年在花蓮鳳林分局救災殉職的警員林得夫遺孀黃女，表達對警眷的關懷。（記者吳仁捷翻攝）

    警政署長陳家欽（左）今天到新莊丹鳳派出所，慰問2001年在花蓮鳳林分局救災殉職的警員林得夫遺孀黃女，表達對警眷的關懷。（記者吳仁捷翻攝）

    警政署長陳家欽（左）慰問救災殉職的警員林得夫遺孀黃女，表達對警眷的關懷。（記者吳仁捷翻攝）

    警政署長陳家欽（左）慰問救災殉職的警員林得夫遺孀黃女，表達對警眷的關懷。（記者吳仁捷翻攝）

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