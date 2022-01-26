彰鹿路發生死亡車禍 網友感慨也曾差點出事

兩位民眾闖紅燈穿越彰鹿路，嚇壞綠燈直行的自小客車只好緊急煞車。（火京俞提供）

2022/01/26 14:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見馬路三寶？彰鹿路是彰化市與鹿港鎮聯絡主要道路，昨天發生老婦人遭綠燈直行車輛酒駕男撞死的意外，有民眾就在網路社群《~~我愛鹿港小鎮~~》貼文指出，他也差點在彰鹿路撞死人，因為有兩位行人闖紅燈穿越馬路，還好他緊急煞車，後方也沒有來車，不然後果不堪設想！

民眾指出，他昨天看到彰鹿路的死亡車禍，內心深深有感，因為他在死亡車禍的前一天，也就是1月24日中午左右，同樣也是行駛在彰鹿路往鹿港方向，突然看到前方有兩位行人闖紅燈穿越馬路，還好當時他的時速不快，馬上緊急煞車。

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民眾強調，他知道彰鹿路沒有人行道，行人無法安心行走，但是，行人闖紅燈的習慣也不是一天造成的，開車時習慣不尊重機車自行車和行人，當自己下車時變成行人，同樣不會尊重別人的路權，這次還好因為他的車速不快，在限速60公里的彰鹿路，他時速只有50公里，剛好又開在外側車道，才能夠注意到行人，避免撞上；因此，他認為在平面道路上，汽機車應該擁有相同路權，能夠跟上速限的機車在內側行駛才是合理的。

鹿港警分局表示，無論是行人或是機車、腳踏車都要遵守交通規則，不單單只是闖紅燈可以開罰，包括未依規定禮讓車輛也有罰則，例如在支線道未禮讓幹線道，在少線道未禮讓多線道，同樣都有罰則，在行人部分則是300元，腳踏車是300元到600元，機車為600元到1800元。

警方強調，昨天彰鹿路發生死亡車禍，將會加強執勤，同時針對交通安全教育進行宣導。

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行人闖紅燈穿越彰鹿路，綠燈直行的自小客車緊急煞車。（火京俞提供）

行人闖紅燈穿越彰鹿路，讓綠燈直行的自小客車嚇壞了。（火京俞提供）

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