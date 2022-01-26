中校作戰參謀官2度隱匿酒駕 確定「被退伍」丟軍職

最高行政法院裁定駁回黃男告訴。（資料照）

2022/01/26 13:35

〔記者吳政峰／台北報導〕國防部憲兵指揮部一名黃姓中校作戰參謀官，2019年間酒駕被攔，數值雖然只有0.21，未達公共危險罪的門檻，但未依規定回報。事後，憲指部查出他隱匿酒駕，且2018年也曾酒駕，決議評列考績丙等，並核定「不適服現役」退伍。黃男不服被退伍，興訟爭工作，但最高行政法院日前認定處分無誤，駁回其訴，全案確定。

2019年9月22日凌晨1時許，黃男酒後駕車遭警攔查，測得吐氣酒精濃度達每公升0.21毫克，且未依規定回報，卻未向上回報。憲指部直到主動清查始知此事，認定黃男隱匿未報，核定一大過、記過一次。憲指部又發現，黃男2018年間也曾隱匿酒駕，被降級1年、記過1次。

請繼續往下閱讀...

憲指部將黃男2019年度的考績評列並上，並於2020年召開不適服現役人事評審會，決議黃男不適服現役，報請陸軍司令部核定退伍。黃男不服，提起訴願，興訟保工作。

黃員主張自己2018年度曾記功4次，嘉獎6次，獲二星寶興獎章，獲頒獎金2次共7500元。2019年度，除因酒駕行為而記過外，大功1次，記功5次，嘉獎1次，獲頒景風甲種獎章一星。另因承辦漢光35號演習相關業務，獲頒陸軍獎狀。足見他除酒駕，對於平日生活考核、任務賦予、工作績效、工作態度均屬良好，並未不適服現役。

黃員還強調，國防部2020年新晉升將官名單中，少將陳敏華在晉升前不到1年內，因私菸案被記大過，卻能晉升少將。而他雖有一次酒後駕車行為，但未涉及刑法公共危險罪，亦未影響工作及任務，卻遭最嚴厲的不適服現役退伍處分，已違反平等原則、比例原則。

最高行政法院指出，人評會認為黃男工作上的表現，並不足以彌補酒駕對於國軍崇法守紀形象及國軍士氣所造成的傷害，且黃男身為高階軍官，所為更已動搖自身領導統御威信，所做成「不適服現役」的決議理由具體明確，並無錯誤的事實認定。

合議庭表示，黃員是因為2度酒駕隱匿未報而遭懲罰，致「品德」分項經初考、覆考均評列為丙上，而被人評會決議退伍，相關程序與認事用法均無錯誤，日前裁定駁回黃男告訴，全案確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法