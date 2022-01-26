保護隱私！高嘉瑜9張私密照 將彌封送法院

檢警查扣林嫌的備份豆腐隨身碟。（資料照，本報合成）

2022/01/26 13:17

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署昨依傷害、妨害自由等8大罪嫌，起訴涉嫌施暴立委高嘉瑜的男子林秉樞，檢方今正在進行卷証資料整理，並製作送達文件等，預計最晚明日進行移審作業；據了解，檢方認定林嫌涉偷拍高嘉瑜9張私密照，為了保護被害人隱私，將予以彌封送法院，至於手機、豆腐頭隨身碟等犯罪裝置，已聲請沒收，亦會送法院，並以加密等方式處理。

去年11月30日週刊報導高嘉瑜遭家暴後，檢警火速發動搜索，將林聲押禁見，期間，高陣營曾質疑檢警查扣的在「黑色」豆腐頭隨身碟（Qubii），與高嘉瑜看見的白色豆腐頭隨身碟不同，質疑遭林嫌掉包；林嫌在偵辦時則喊冤說表示這是天大誤會，他是用黑色豆腐頭插上白色充電器，警方將兩者拆開才造成誤會。

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檢警為此再發動4波搜索仍無所獲，不過，據了解，檢警幾波搜索後，共查扣林的2支手機、Qubii豆腐頭隨身碟等8個儲存裝置，裡面約有50萬張照片、2千多個影片、3百多個錄音檔、上千筆對話記錄，另在林的雲端空間iCloud內，發現40多張包含高嘉瑜等女子在內的私密照，此部份經林嫌同意已刪除。

據了解，上述裝置及雲端iCloud內，除高嘉瑜外尚有其他女子的私密照，但沒明顯被逼迫或偷拍跡象，且至今無人出面控告林男涉嫌妨害秘密，此部分暫時未能偵辦。

另外，由於高嘉瑜家暴案還涉及妨害秘密等罪嫌，檢方為了保護被害人，在移審時會把高嘉瑜的9張私密照予以彌封，至於8個裝置中，涉及本案犯罪事實的主要是林嫌的iPhone 12、iPhone 13手機、Qubii豆腐頭隨身碟、錄音筆。

據了解，林嫌的2支手機及豆腐頭隨身碟都有高的私密照，及高被迫簽下指控其前男友馬文鈺竊取公帑的自白書照，錄音筆則有林嫌逼迫高簽自白書的錄音證據，檢方將向法院聲請沒收，而其他女子私密照部分亦會予以保護。

至於其他裝置，據了解，裡面並無女子私密照，但有與本案犯罪事實無關的照片等資料，將先保存在地檢署，若林嫌聲請發還，由於林嫌另有「他」字案調查中，檢方將斟酌全狀再決定。

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