台中七期豪宅遇輕生淪凶宅 屋主索賠1217萬敗訴

承租人女兒於豪宅15樓墜樓，喪生於該豪宅的中庭。（讀者提供）

2022/01/26 13:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓女子將位於台中市七期豪宅區的一處豪宅15樓房屋，租給郭姓女子，不料，郭女的女兒卻輕生墜樓身亡，李女認為死者違背社會善良風俗，導致房屋成為凶宅，向郭女與死者的女兒（繼承人）提出高達1217萬餘元的損害賠償訴訟，台中地院法官卻認為，輕生墜樓並未造成房屋實際的功能減損或喪失，而是出租或出售價值減低，不屬於民法的侵權行為損害賠償，死者罹患多年憂鬱症，不能以違反社會善良風俗譴責，判決李女敗訴，全案可上訴。

判決書指出，李女主張，郭女在2020年8月向她承租，位於台中市西屯區一處大樓的15樓房屋，郭女的女兒擔任保證人，郭女的女兒卻於同年10月18日下午墜樓至中庭而死亡，此房屋也變成「因有自殺之非自然死亡情事成為凶宅」，日後難以出售或出租，死者侵害該屋財產上的利益，她據此向死者的母親（郭女）及女兒（繼承人），求償1217萬餘元。

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郭女答辯說，死者已是成年人，母親並非監護人，對死者無法律上的監督義務，另外，本件是「房屋交易價值減損」，是否屬於租賃物的毀損滅失，有很大疑問，另外，死者是否自殺，也有疑義，也可能是失足，縱使認定死者是自殺，導致房屋成為凶宅，但房屋的效用並未減損，且自殺是否違背善良風俗，也是有疑義，死者女兒答辯說，死者無求死意思，難以認定是自殺，且身故地點不是房屋內，聲明駁回李女之訴。

台中地院民事庭法官認為，從各項證據推斷，死者應為輕生，內政部於2003年修正發布的不動產委託銷售契約書範本，要求「兇殺或自殺致死」，應登載於應告知事項，在一般社會觀念中，足以影響市場交易價值的「凶宅」，是指發生兇殺及自殺致死，死者是從房屋客廳陽台墜樓致死，屬於凶宅。

不過，法官卻又認為，死者輕生並未造成房屋外觀形體毀損，也沒有造成房屋使用功能減損或喪失，就出租房屋或出售房屋的權能本身，並未受侵害，只是使房屋的交易價格減低（或出租收益減少），應屬純粹經濟上的損失，不是民法規範侵權行為損害賠償。

另外，法官也認為，死者以自殺為極端終結生命之方式，雖為社會所不贊同，但也不能以違反道德而譴責，況且死者長年罹患憂鬱症，也非故意造成房屋貶值，李女主張死者的繼承人，應該負起損害賠償之責，這項主張沒有依據，據此判決李女敗訴，可上訴。

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