孫安佐在美製槍未遂 一審判決公訴不受理

孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，被控在美國製槍未遂。（資料照）

2022/01/26 16:07

〔記者溫于德／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，4年前在美國留學時非法持有彈藥並涉恐怖威脅，服刑238日後被遣返，終生不得入境美國。士林地檢署偵查後，依槍砲彈藥刀械管制條例中，本刑最輕7年以上的製造手槍未遂罪起訴孫安佐，士林地院審結，今諭知公訴不受理；可上訴。

孫鵬、狄鶯夫妻得知判決結果受訪表示謝謝台灣司法；孫安佐的律師則轉達孫安佐關心本案後續程序，經律師告訴孫若檢察官未於20天內上訴，全案就會確定。

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2018年1月，剛滿18歲的孫安佐在美國網購9mm口徑格洛克手槍滑套、覆進簧、槍管，以及其他廠牌手槍零件；同年3月26日，孫被同學檢舉將於5月1日在美國學校內開槍，美國警方到孫位於美國的寄宿家庭將他逮捕，查獲手槍零件及1607發子彈。

孫安佐後來被賓州檢察官依恐怖威脅、持有犯罪工具等罪嫌起訴，經認罪協商，賓州德拉瓦郡中級法院依恐怖威脅、非移民簽證之外國人非法持有彈藥等罪，判孫有罪，孫服刑238日後被遣返，同年12月11日抵台，隨即被送往士檢，訊後諭令免保請回，但限制出境。

士檢偵查期間透過台司法互助協定，向美方調取搜索票、扣押財產清單等，認定孫安佐在美犯下最輕本刑3年以上之罪，台灣具有審判權，而美方已就恐怖威脅、非法持有彈藥罪部分，判孫安佐有罪，不過孫安佐持學生簽證赴美，不能購買槍枝卻購買槍枝零件，目的也是為了組成一把手槍，認定屬製造行為，但因未扣得完整手槍，2020年8月24日依製造手槍未遂罪將孫起訴。

士院審理時，孫安佐的律師主張，槍砲彈藥管制條例規定，槍枝須具殺傷力，並有相關數據作為標準才成罪，因此，檢方提出國外報告、警政署回函，不足以證明孫安佐試圖以零件組裝具殺傷力的槍械，且美國對於製槍未遂不罰，我國沒有審判權。

律師也強調，孫安佐雖組裝手槍零件，但依美國法典18編規定並非不法行為，18編也規定，為了牟利沒有執照才算犯法，單純持有槍枝也不須執照，否認孫安佐違法。

但公訴檢察官播放製槍影片並秀出孫安佐遭查扣槍枝照片，強調孫安佐持有滑套、槍管、80％下槍身，另經比對網站上槍枝商品照，顯示孫安佐的槍已鑽孔洞、板機、不鏽鋼組件、沒有槍管阻礙物，加上孫安佐在偵查中曾承認，「以一把手槍來說，沒有缺少零件」，確實涉犯製造手槍未遂罪。（16:40更新，新增孫鵬夫妻與孫安佐回應）

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