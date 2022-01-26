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    又是酒駕！高市水電工酒駕撞民宅 殃及老婦受傷送醫

    高市1名陳姓水電工酒駕衝撞民宅，殃及曾姓老婦受傷送醫。（讀者提供）

    高市1名陳姓水電工酒駕衝撞民宅，殃及曾姓老婦受傷送醫。（讀者提供）

    2022/01/26 12:12

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕又是酒駕！高市1名曾姓78歲老婦今天上午於鳳山區鳳松路住家門口，整理攤位準備要賣玉米，突遭陳姓水電工酒後駕車衝撞民宅，造成她頭部及左腿受傷送醫，警方將肇事陳男依公共危險罪嫌送辦。

    鳳山警分局文山所今天上午9時許接獲民眾報案，稱鳳山區鳳松路發生交通事故，警方據報到場處理，發現曾姓（78歲）老婦於住家門口，整理攤位準備要賣玉米，突遭陳姓水電工（41歲）酒駕肇事，酒測值是0.3毫克。

    警方調查，陳男今駕駛公司自小貨車，準備前往鳥松區工地，途經鳳山區鳳松路，突然感到身體不適，欲向右停靠路邊休息，不料一陣頭昏目眩後，竟衝撞民宅、波及曾婦，造成曾婦頭部、左腿受傷，已送往醫院治療。

    據了解，陳男到案辯稱昨晚9時於住家喝啤酒，以為酒精濃度已退，沒想到駕車趕往工地途中，一時頭昏目眩竟衝撞民宅、傷人，經警方實施酒測後，才驚覺仍有酒精殘留。

    警訊後將他依公共危險罪嫌送辦，呼籲民眾喝酒不開車，酒後找代駕，平安是無價，避免觸法又對自己及他人生命財產造成危害。

    警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查以杜絕酒駕，保護用路人生命安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高市1名陳姓水電工酒駕衝撞民宅，殃及曾姓老婦受傷送醫。（讀者提供）

    高市1名陳姓水電工酒駕衝撞民宅，殃及曾姓老婦受傷送醫。（讀者提供）

    高市1名陳姓水電工酒駕衝撞民宅，殃及曾姓老婦受傷送醫。（讀者提供）

    高市1名陳姓水電工酒駕衝撞民宅，殃及曾姓老婦受傷送醫。（讀者提供）

    高市1名陳姓水電工（右）酒駕衝撞民宅，殃及曾姓老婦受傷送醫。（讀者提供）

    高市1名陳姓水電工（右）酒駕衝撞民宅，殃及曾姓老婦受傷送醫。（讀者提供）

    警方將陳姓水電工依法送辦。（讀者提供）

    警方將陳姓水電工依法送辦。（讀者提供）

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