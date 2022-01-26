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    涉詐領助理費遭起訴 曾麗燕遺憾︰透過司法程序力證清白

    國民黨籍高雄市議會議長曾麗燕。（資料照）

    國民黨籍高雄市議會議長曾麗燕。（資料照）

    2022/01/26 12:02

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今天偵查終結，依貪污罪將她共13人起訴，曾麗燕隨即發表聲明，強調「深感遺憾，未來將透過司法程序力證清白！」

    高雄市議長曾麗燕涉嫌詐領助理費，與妹妹曾麗鴻被控長期負責辦理提領、保管及發放公費助理薪資事宜，多次利用遴聘公費助理的機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資等方式，向高雄市議會不實申請助理補助費，不法金額逾300萬元以上，另其他11名涉案助理、人頭助理和被告，均被起訴。

    高雄市議會目前正值休會期間，曾麗燕透過議會強調，她從事公職以來，對監督市政與為民喉舌，全力以赴、從無懈怠、亦無辜負。「面對助理費案之起訴，本人深感遺憾，未來將透過司法程序力證清白！」

    國民黨高雄市黨部則強調，針對曾麗燕議長起訴一案，尊重司法調查，至於是否影響下屆議員提名資格？市黨部表示一切依照黨內規定辦理。

    曾麗燕丈夫是前立委林宏宗，她在前鎮、小港區已連任4屆高雄市議員，2020年前議長許崑源墜樓身亡，曾麗燕於補選時勝出，是繼民進黨籍康裕成後，高市議會第二位女性議長，平日主持議事的風格溫和，對於陳其邁市府的官員也相當尊重，議員及官員多暱稱她為「阿姑」。

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