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    宣導長輩反詐騙及交安 樹林警出動復古「放送頭」

    樹林警方以巡邏車用復古的「放送頭」方式沿街宣導反詐騙和交通安全。（警方提供）

    樹林警方以巡邏車用復古的「放送頭」方式沿街宣導反詐騙和交通安全。（警方提供）

    2022/01/26 11:08

    〔記者翁聿煌／新北報導〕年節將至，新北市樹林警分局派出巡邏車，為提醒社區年紀大的長輩注意交通安全，以巡邏車用復古的「放送頭」方式沿著街頭巷尾、菜市場及年貨大街等向長輩宣導反詐騙和交通安全，讓長輩們覺得十分親切，達到宣傳目的。

    樹林分局長趙家輝說，根據民政局統計，新北市樹林地區高齡長者截至110年達到2萬5411人（占樹林區13.97%），樹林警分析110年度樹林地區A1類交通事故年齡層，高齡者占7成，顯見高齡者為交通安全重要宣導族群，考量到高齡者較不善於使用臉書、LINE等社群軟體，樹林警分局採用復古「放送頭」交通安全宣導，喚起年長朋友們年輕時的回憶。

    由於樹林地區屬於半都會城市，仍帶有民風純樸的風氣，今年透過員警駕駛巡邏車的方式，結合車上擴音器，仿傳統「放送頭」廣播主動向採購年貨民眾進行播放酒後不開車、喝酒找代駕等交通安全宣導及防竊、防詐騙等重要資訊等，透過專業且溫柔的聲調，讓民眾願意駐足了解宣導內容，提升交通安全宣導成效。

    趙家輝表示，樹林區「傳統市場」為市民主要購物買菜的處所，春節連續假期前夕，更是年貨採購旺季，預期將湧入大量採買人車潮，透過「放送頭」廣播向民眾宣導，讓民眾有耳目一新的感覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    樹林警方以復古的「放送頭」方式沿街向長輩宣導反詐騙和交通安全。（警方提供）

    樹林警方以復古的「放送頭」方式沿街向長輩宣導反詐騙和交通安全。（警方提供）

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