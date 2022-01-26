「跟導航走」逆向上北市環東大道 重機騎士遭撞飛墜10樓高身亡

41歲伍姓女子駕駛白色休旅車要返家時，竟因為跟隨導航指示，逆向開上環東大道，撞上22歲劉男所駕駛的黃牌重機。（記者鄭景議翻攝）

2022/01/26 09:36

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區環東大道上，25日晚間10時50分發生一起嚴重車禍，41歲伍姓女子駕駛白色休旅車要返家時，竟因為跟隨導航指示，逆向開上環東大道，撞上22歲劉男所駕駛的黃牌重機，劉男從高架橋上墜落10樓高地面，送醫時四肢嚴重變形，急救後宣告不治，伍女也依公共危險，過失傷人致死罪移送。

當時白休旅車上有包含伍女在內4人，都是來台北遊玩，伍女供稱，4人對路況不熟，跟隨導航指示開，開著開著居然從舊宗路匝道口逆向開上環東大道，當時又是夜間車少，發現對向有車燈才驚覺自己逆向。

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警方調查，當時儘管伍女左側車道不斷有車經過，路面上也有行車方向標誌，伍女仍直到車禍前都沒發現自己逆向，車禍瞬間，伍女為了閃避車輛，緊急打方向盤往左試圖迴避，但仍先撞上由49歲高男所駕駛的休旅車右側後照鏡，接著正面撞上劉男駕駛的黃牌重機，劉男當場飛落高架橋，墜落約10層樓高的地面，送醫後不幸身亡。

警方進行酒測，發現3名駕駛都沒有酒駕，由於伍女逆向行駛，處新台幣600至1800元罰鍰，全案依公共危險，過失傷人致死罪移送。

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