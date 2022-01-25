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    「斗內」恐嚇高嘉瑜…受林秉樞指使 女助理緩起訴

    林秉樞（見圖）指示賴姓女助理，在高嘉瑜上的政論節目斗內留言恐嚇，「妳想清楚，想不想被爆料？」「妳私人不堪的事情，要被公開嗎？」（資料照）

    林秉樞（見圖）指示賴姓女助理，在高嘉瑜上的政論節目斗內留言恐嚇，「妳想清楚，想不想被爆料？」「妳私人不堪的事情，要被公開嗎？」（資料照）

    2022/01/25 19:53

    〔記者楊國文／台北報導〕立委高嘉瑜遭惡男友林秉樞毆打等案，新北地檢署今天依傷害、妨害自由等八大罪起訴林秉樞，並求處重刑。檢警調查，而林秉樞指示賴姓女助理到總統蔡英文、副總統賴清德、多名立委等人臉書誣指高嘉瑜介入他人家庭，還在政論節目留言放話恐嚇高嘉瑜，新北地檢署認為賴女涉嫌加重誹謗、恐嚇罪，但考量林秉樞持有其私密影像並知悉其個人資訊，而接受指示犯案，考量賴女犯後態度良好，今將她緩起訴處分。

    檢警調查，林秉樞指示賴姓女助理，於去年11月10日10點46分起至13點19分止，以臉書人頭帳戶到總統蔡英文、總統賴清德、立委柯建銘等民代，甚至名嘴周玉蔲等人臉書張貼「高嘉瑜，妳和有夫之婦上床，介入妳之前同學家庭的事實，我們有妳親口錄音，……，妳若再刪除，再否認，我閃立刻公佈錄音」等文字，毀損高嘉瑜名譽，並加以恐嚇。

    同日下午，林秉樞指示賴女，在高嘉瑜擔任來賓的政論節目留言，「妳想清楚，想不想被爆料？」「妳私人不堪的事情，要被公開嗎？」恐嚇。

    新北地檢署偵查時，賴女對被控犯行坦承不諱，比對高嘉瑜的證詞也相符。檢察官認為，賴女並無前科，是因林秉樞持有她私密影像，並知悉其個人資訊，在心理壓力下，服從林秉樞指示而犯案，審酌賴女無前科，犯後態度良好，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，應立下悔過書（賴女已當庭履行）；變造文書部分可再議。

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