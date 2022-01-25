中警抓「醉」犯酒駕不手軟 2天取締53件、法辦30人

台中市警局連續兩天配合全國取締酒駕大執法。（記者許國楨翻攝）

2022/01/25 14:27

〔記者許國楨／台中報導〕春節連續假期將屆，最近也是公司行號尾牙、聚餐尖峰時期，為避免酒後駕車肇事致生憾事，台中市警局配合警政署，本月23日、24日連續兩天執行全國同步擴大取締酒駕專案勤務，統計2日共取締酒後駕車違規53件，其中移送法辦30人，展現警方「酒駕零容忍」執法決心。

台中市警局交通大隊進一步統計，自去年12月1日起即啟動為期3個月「掃除『醉』犯」防制酒後駕車專案勤務，更於上月底他縣市陸續發生酒駕肇事嚴重傷亡案件之際，主配合警政署規劃陸續執行數次擴大取締酒駕專案勤務，統計去年12月1日迄本月24日止，共取締酒後駕車1188件，其中移送法辦711人。

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而立法院臨時會院會也已在昨（24）日三讀通過修正道路交通管理處罰條例第35條及第35-1條及刑法第185之3條條文，加重酒駕罰則，包括酒駕再犯累計期限由現行5年延長為10年，10年內第二次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，對於年滿18歲的同車乘客可處6,000至1萬5000元罰鍰；對酒駕者重新考領駕照者，不依規定駕駛配備酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置）汽車提高可處6萬元以上、12萬元以下罰鍰。

且重新考領駕照後，應申請登記配備有酒精鎖汽車後始發給駕照；酒駕初犯未肇事刑責，從現行處2年以下有期徒刑、得併科20萬元以下罰金；另酒駕肇事致人死傷增訂得併科100萬元至300萬元不等罰金等相關規定，可見嚴懲酒駕是各界共識。

交大大隊長徐坤隆強調，取締酒駕絕對是為警方持續性重點工作，民眾切勿心存僥倖飲酒上路，尤其春節連續假期即將到來，提醒市民遵守各項交通規則，一起守護用路人安全，平安快樂迎新年。

兩天內取締酒駕53件、法辦30人。（記者許國楨翻攝）

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