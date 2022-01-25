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    首頁　>　社會

    注意！中警統計這3項詐術 長者最易上當

    圖中阿伯接到詐團冒充小兒子因欠錢被打的匯款求救電話，警方及時阻詐。（警方提供）

    圖中阿伯接到詐團冒充小兒子因欠錢被打的匯款求救電話，警方及時阻詐。（警方提供）

    2022/01/25 13:58

    〔記者許國楨／台中報導〕「阿北！你為蝦密要匯錢，你嘎我共一下」，面對詢問，阿伯第一句話即說出「係法院卡來ㄟ」，員警斬釘截鐵回應「這是詐騙」；無獨有偶，另一位「阿北」則接到自稱其小兒子因欠錢被打的匯款求救電話，員警立刻大喊「那也是詐騙」，而這也是長者最易上當的常見詐術，尤其年關將屆，警方呼籲長者們特別留意。

    隨著老年人口增加，台灣社會已逐漸步入高齡化社會，台中市警局近來也發現，詐騙集團經常利用老年人容易緊張、反應較緩慢，以及經常獨自在家或不擅長使用網路媒體資訊，而難以對外求證或求援的特性，使用詐騙手法引導長者至金融機構提（匯）款，造成財產上的損失。

    市警局表示，光是最近就發生多起高齡長者於家中接到「假檢警」、「猜猜我是誰」或「假借親友出事」之詐騙電話，歹徒利用各種話術，使長者於接到電話時慌了手腳，即依照對方指示前往附近金融機構辦理提（匯）款，所幸轄區員警接獲行員通報及時阻詐。

    經統計，中市去年65歲以上長者遭詐騙之案件類型，本述3項手法占總件數達6成以上，嚴重戕害高齡者財產安全，市警局為強化友善城市之高齡者財產安全，除了利用分層分眾概念，強化老年人防詐宣導外，更請各單位利用平時警銀聯繫機會，請第一線行員針對老年人加強關懷提問，以強化詐騙案件臨櫃攔阻效能，建立阻詐防線。

    台中市刑大大隊長林明佐表示，高齡者如接獲不明電話，自稱「警官」、「檢察官」或自己親友，進而而提到「匯款」、「借款」或「管收金融帳戶」等關鍵字，這些都是詐團的技倆，應再三確認，請撥打110、165專線查詢，或直接到各地區派出所詢問，詳加查證。

    另年關將近，詐騙集團也更加蠢蠢欲動，警方除規劃加強重要節日安全維護工作外，更呼籲家中如有高齡長者，應協助建立反詐觀念，避免誤入詐騙集團的圈套，確保長者們的畢生積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    圖中阿伯接到假檢警電話衝銀行要匯款，幸警方會同行員及時阻詐。（警方提供）

    圖中阿伯接到假檢警電話衝銀行要匯款，幸警方會同行員及時阻詐。（警方提供）

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