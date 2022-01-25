盲女遺產要留給男看護 他等不及盜領655萬

蔡女將遺產留給王姓男看護，王男卻在蔡女尚未過世前即盜領存款，台中地檢署將王男起訴。（記者張瑞楨攝）

2022/01/25 13:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市雙眼全盲的蔡姓女子，2019年9月起聘僱王姓男看護，她認為王男照顧用心，想於過世後將遺產留給王男，並於2019年11月預先立下遺囑，不料，王男卻等不及蔡女過世，就將蔡女的銀行帳戶提領一空，共計盜領盜領655萬餘元，檢方偵辦時，王男否認犯行，台中地檢署不採信，依詐欺、業務侵占等罪名起訴王男。

起訴書指出，36歲王姓男子於在2019年9月至2020年1月間，擔任雙眼嚴重視力障礙的41歲蔡姓女子看護，蔡女深信王男，將銀行存摺印章、提款卡、密碼，全都交給王男保管，並因感念王的照顧，在2019年11月預先簽立遺囑，要將名下兩家銀行的存款全部留給王男。

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蔡女基於方便，還將一家銀行的帳戶，將王男帳戶設定為約定轉帳帳戶之一，還將銀網路帳號、密碼等全交給王男，不料，蔡女尚未過世，王男卻從2019年9月開始，陸續盜領蔡女存款，至2020年1月共盜領57次，金額715萬餘元，扣除照顧蔡女支出與薪資後（每日薪資2000元），共侵占655萬餘元，到了2020年除夕，蔡女發現王男「沒有來」，透過友人提款才知道王男已將存款提領殆盡。

檢方偵辦時，王男全盤否認涉案，辯稱是依蔡女指示，將錢提領出來後，放在蔡女房間內，由蔡女自行取用，「錢就不見了」。另外，蔡女提告之後，王男找蔡女商談，卻偷偷錄音，用誘導方式，讓蔡女說出對他有利的話，包括「當初的錢，妳說要給我的」、「當初是妳叫我用的」，檢方不採信這些錄音證據，全案依涉嫌業務侵占、自動付款設備詐財罪、違法製作財產權罪起訴。

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