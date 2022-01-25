為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    養不起兒狠父殺害幼子伴屍2天 中檢起訴聲明從重量刑

    葉姓父親出院後被台中地檢署羈押至今。（資料照）

    葉姓父親出院後被台中地檢署羈押至今。（資料照）

    2022/01/25 13:33

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市從事齒模相關行業的葉姓男子，去年9月24日在中市北屯住處帶4歲兒子輕生，隔一天（26日）甦醒後見幼子已死亡，伴屍2天，於27日外出買農藥喝，最後熬不了腹痛而求救，葉男已出院，台中地檢署今提起殺人等罪名公訴，請法院從重量刑。

    起訴書指出，與妻子分居的葉男，去年9月27日因喝農藥而腹痛難耐，主動向消防局報案請求救援，中市消防局救護員馳抵，驚見臥房內有一死亡男童，桌上還有一罐農藥，葉男送醫急救出院後，檢方聲請羈押獲准，目前羈押中。

    中檢調查，葉男經濟困頓，積欠4個月房租，感覺「厭世」，去年9月22日先用安眠藥加入牛奶餵食兒子害兒子昏迷，25日上午清醒後見兒子已死亡，伴遺體2天，27日外出買農藥飲用，因腹痛難耐而向消防局求救。

    檢方偵查時，葉男坦承上述犯行，檢方認為他觸犯兒童及少年福利權益保障法，以及刑法的成年人對兒童為殺人罪，檢方還強調，葉童的母親、阿嬤，都表明願意扶養照顧葉童，葉男卻執意獨自扶養，卻又無法負擔兒子照顧養育的開銷，經濟發生問題後，不顧兒子年幼且有生存權，即剝奪兒子生命，且於葉男甦醒後，沒有試圖搶救兒子，犯行不值得輕恕，聲明法院從重量刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園婦臉部發黑陳屍住處 子呆坐一旁伴屍1週替母蓋被子
    2022/01/17 19:38

    桃園婦臉部發黑陳屍住處 子呆坐一旁伴屍1週替母蓋被子
    3歲女童伴母屍2天！ 以為只是睡著...直到有蟲爬出媽媽嘴巴
    2021/12/29 22:17

    3歲女童伴母屍2天！ 以為只是睡著...直到有蟲爬出媽媽嘴巴

    福虎生豐好運到 壬寅年走春禮盒推薦
    美加州人倫慘案！祖母與4孫中彈喪命 兇嫌竟是父親
    2021/11/30 11:06

    美加州人倫慘案！祖母與4孫中彈喪命 兇嫌竟是父親
    單親媽勒殺2子女死刑改判無期 高院判決理由出爐…
    2021/11/11 13:12

    單親媽勒殺2子女死刑改判無期 高院判決理由出爐…

    塑崩褲新年限量色上市！抽萬元現金
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播