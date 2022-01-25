養不起兒狠父殺害幼子伴屍2天 中檢起訴聲明從重量刑

葉姓父親出院後被台中地檢署羈押至今。（資料照）

2022/01/25 13:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市從事齒模相關行業的葉姓男子，去年9月24日在中市北屯住處帶4歲兒子輕生，隔一天（26日）甦醒後見幼子已死亡，伴屍2天，於27日外出買農藥喝，最後熬不了腹痛而求救，葉男已出院，台中地檢署今提起殺人等罪名公訴，請法院從重量刑。

起訴書指出，與妻子分居的葉男，去年9月27日因喝農藥而腹痛難耐，主動向消防局報案請求救援，中市消防局救護員馳抵，驚見臥房內有一死亡男童，桌上還有一罐農藥，葉男送醫急救出院後，檢方聲請羈押獲准，目前羈押中。

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中檢調查，葉男經濟困頓，積欠4個月房租，感覺「厭世」，去年9月22日先用安眠藥加入牛奶餵食兒子害兒子昏迷，25日上午清醒後見兒子已死亡，伴遺體2天，27日外出買農藥飲用，因腹痛難耐而向消防局求救。

檢方偵查時，葉男坦承上述犯行，檢方認為他觸犯兒童及少年福利權益保障法，以及刑法的成年人對兒童為殺人罪，檢方還強調，葉童的母親、阿嬤，都表明願意扶養照顧葉童，葉男卻執意獨自扶養，卻又無法負擔兒子照顧養育的開銷，經濟發生問題後，不顧兒子年幼且有生存權，即剝奪兒子生命，且於葉男甦醒後，沒有試圖搶救兒子，犯行不值得輕恕，聲明法院從重量刑。

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