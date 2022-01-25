同家公司2砂石車國道超載逃磅 1砂石車還拒攔查釀5車連環撞

1輛砂石車昨天在國道3號田寮路段為躲避警方稽查失控，造成5車連環撞事故。（民眾提供）

2022/01/25 12:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕國道3號高雄田寮路段近來頻頻發生大貨車超載、逃避地磅站過磅，並拒絕警方攔查事件，昨天（24日）中午同一家運輸公司的2輛砂石車超載逃磅，其中1輛拒絕警方攔查，另1輛在躲避稽查途中失控，造成5車連環撞事故。

昨天中午12點7分，國道警察5隊在國道3號北向373公里、田寮路段執勤時，發現蔡男（28歲）駕駛的砂石車，未依規定進入地磅（逃磅）、沿途並滲漏泥水，巡邏車鳴笛警示，員警指揮違規砂石車減速往地磅站停靠，但蔡男置之不理、拒絕攔查，砂石車繼續行駛，沿路並左右變換車道、險象環生。

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就在警車與砂石車纏鬥之際，與蔡男隸屬同一家運輸公司、由王男（35歲）駕駛的砂石車，眼見前方有警車攔查，也因超載砂石一時心虛，立刻由中線車道駛入內側車道，結果失控撞到內側護欄後，往前追撞自小客車，造成5車連環撞事故，所幸僅有車損、並無人員傷亡。

國道5隊事後調查，2部砂石車都有超載情形，其中，發生事故的砂石車超載27.14噸，警方依規定製單舉發，拒絕攔查的砂石車則超載39噸，警方開單舉發超載、逃磅、載運砂石未使用專用車廂、變換車道不當、滲漏、不服稽查取締及危險駕駛等違規。

國道5隊並澄清，連環追撞事故距離田寮地磅上游約1公里處，與警方攔查違規車輛無關。

國3田寮路段近來頻傳大貨車超載，逃避地磅站過磅，並拒絕警方攔查事件，去年11月29日深夜11點多，1部半聯結車疑似超載，國道執勤員警兩度上前示意停車受檢，半聯結車不但拒絕受檢，還與警車上演追逐戰，事後警方依法開出1張9萬元罰單，並記該車違規紀錄1次。

今年1月10日中午1輛營業半聯結車也因超載逃磅，並拒絕警車攔查，違規行駛內側車道和路肩，危及其他車輛，經增派警力成功圍捕攔停。

肇事的砂石車。（民眾提供）

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