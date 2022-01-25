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    網紅「台南Josh」被家暴！ 妻子承認情緒失控：會積極就醫

    外號「國師」的知名棒球評論YouTuber「台南Josh」去年7月才和老婆「Amber」甜蜜登記結婚，不料近日竟傳出男方遭女方家暴，稍早女方在個人臉書上貼出親筆信道歉。（翻攝自臉書、本報合成）

    外號「國師」的知名棒球評論YouTuber「台南Josh」去年7月才和老婆「Amber」甜蜜登記結婚，不料近日竟傳出男方遭女方家暴，稍早女方在個人臉書上貼出親筆信道歉。（翻攝自臉書、本報合成）

    2022/01/25 12:00

    〔即時新聞／綜合報導〕外號「國師」的知名棒球評論YouTuber「台南Josh」去年7月才和老婆「Amber」甜蜜登記結婚，不料近日竟傳出男方遭女方家暴，稍早女方在個人臉書上貼出親筆信道歉，表示自己確實情緒失控，會積極就醫，並宣布頻道和公開社群媒體全面停更。

    經營頻道「台南Josh」的鄭姓男子表姊、律師陳宇安率先揭露，Josh和女方居住的新屋「房子被砸爛」、「衣服被剪爛」的照片，Josh的衣物還有窗簾都被剪刀剪得破破爛爛，牆上、簾上甚至電磁爐上還被用紅筆寫了「死」、「死媽寶」等字，場面相當驚人。

    警方也證實，鄭男已完成驗傷，但並未提告。

    稍早Amber先在個人臉書貼出道歉信，隨後也在Instagram發文，表示因為自己個人情緒失控，讓先生、先生家人以及房子受到波及和傷害，「必須向他們說聲抱歉」。

    Amber稱，他和鄭先生因棒球相識，因相處相愛而後決定結婚，過程男方呵護備至從未改變，但她本身一直有情緒控管的問題卻始終不敢面對，「先生之前也和我提過是否要一起尋求幫助，但無奈近日過於忙碌，直到1/23爆發後才讓我知道自己真的該面對醫療協助」。

    Amber強調，此次事件她不會拿疾病來當擋箭牌，未來也會聽從親友的建議積極就醫。

    Amber表示，在此先向過往支持她的網友與合作廠商說聲對不起，即日起YouTube頻道和其他公開社群媒體不會再更；她也再次和先生以及公婆，還有所有遭受波及騷擾的親友致上十二萬分的歉意，「對不起，也希望網友們不要再去打擾他們，讓我與先生平靜的處理這次的事件」。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    外號「國師」的知名棒球評論YouTuber「台南Josh」去年7月才和老婆「Amber」甜蜜登記結婚，不料近日竟傳出男方遭女方家暴，稍早女方在個人臉書上貼出親筆信道歉。（翻攝自臉書）

    外號「國師」的知名棒球評論YouTuber「台南Josh」去年7月才和老婆「Amber」甜蜜登記結婚，不料近日竟傳出男方遭女方家暴，稍早女方在個人臉書上貼出親筆信道歉。（翻攝自臉書）

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