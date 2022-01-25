暖心！大甲警寒冬送禮金 關懷弱勢戶

大甲警方結合里辦事處里長及社團寒冬送禮金。（記者張軒哲攝）

2022/01/25 10:02

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲警分局泰安派出所員警平日利用家戶訪查時間，深入社區，發現獨居老人孤苦無依、行動不便或家境貧困者，需要關懷與協助者數戶，亟需幫助之弱勢家庭亦不少。適逢農曆春節前，后里區公館里里長馮詠淮及所長張智賢結合轄區內公司行號及熱心公益個人共募得32萬元，發送紅包及民生物資，讓40戶弱勢家庭過一個溫暖的年節。

大甲警分局今日指出，泰安派出所辦理「歲末天寒，人間有情，寒冬送暖」活動，由公館里里長馮詠淮、副所長施基鴻、后里區公館里社區發展協會理事長王美卿及公館慈濟宮主任委員李英輝等人，發送紅包及民生物資，關懷弱勢家庭40戶。

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其中一戶居住於后里區公館里廖姓男子，單親扶養1兒子及1女兒，兒子於前些日子發生交通事故仍未痊癒，女兒亦於日前發生交通事故至今仍昏迷不醒醫院醫治中，公館里里長馮詠淮及勤區警員薛凱全發現廖家亟需幫助，發起各界濟助讓他們度過難關。

大甲分局分局長吳燕山表示，獨居老人及弱勢家庭亟需社會關懷，因此希望員警能充分發揮人民褓母及為民服務之精神，深入各社區，主動服務轄區弱勢家庭及獨居老人，讓他們可以感受節日的熱鬧及社會的溫暖。

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