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    春安起跑 彰警124處場所擴大臨檢、路檢維護治安

    春安起跑，彰化警方昨晚針對124處場所與路段擴大臨檢、路檢。（圖由警方提供）

    春安起跑，彰化警方昨晚針對124處場所與路段擴大臨檢、路檢。（圖由警方提供）

    2022/01/25 09:21

    〔記者湯世名／彰化報導〕春安起跑，今年加強重要節日安全維護工作從1月24日晚間10點起至2月7日凌晨零點止，為期15天，彰化縣警局首日實施擴大臨檢，針對縣內易滋生事故的治安顧慮場所108處實施臨檢，並擇定重要路段16處實施路檢，展現警察維護社會治安的決心，並加強取締酒後駕車及超速、闖紅燈、競速等重大違規，防止發生交通事故。

    彰化縣警局除擴大臨檢、路檢維護治安，還結合當前治安現況，於春節期間整合警力資源提供與治安、交通有關的具體服務，更有效的運用在犯罪預防、交通疏導與為民服務工作上，同時充分授權各警分局依據轄區特性及地方需求，常態化、在地化整備相關警政服務措施，擬定工作重點及在地化勤務作為。

    警方指出，春節期間民眾舉家外出旅遊或返鄉團圓時，家中無人，易遭致宵小闖入民宅竊取財物；除夕前結帳、新春開工，民眾存款、提款活動頻增，也易遭歹徒覬覦行搶、詐騙。針對以上情形，警方規劃執行「民眾舉家外出住居安全維護」及「提領鉅額現金的護鈔工作」等勤務，有需要的民眾可就近向分駐（派出）所提出申請，受理單位將規劃警力來執行相關的工作。

    此外，縣內各觀光景點、車站等人潮聚集的場所，也會擇重點設置「機動派出所」，即時提供各項服務、諮詢及受理報案，歡迎民眾多加利用。

    縣警局長吳坤旭表示，春節連假期間，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，在各重要路口（含交流道）、風景遊憩區諸如彰化市八卦山大佛風景區、溪州公園、海空步道、鹿港古蹟天后宮、田尾公路花園及各地祈福廟宇、傳統市場（賣場）、年貨大街，加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢，讓每位縣民能安心過好年，也讓外來遊客賓至如歸。

    春安起跑，彰化警方昨晚針對縣內易滋生治安疑慮場所擴大臨檢。（圖由警方提供）

    春安起跑，彰化警方昨晚針對縣內易滋生治安疑慮場所擴大臨檢。（圖由警方提供）

    彰化縣警局昨晚實施擴大臨檢，擇定重要路段16處實施路檢，加強取締酒後駕車及超速、闖紅燈、競速等重大違規。 （圖由警方提供）

    彰化縣警局昨晚實施擴大臨檢，擇定重要路段16處實施路檢，加強取締酒後駕車及超速、闖紅燈、競速等重大違規。 （圖由警方提供）

    彰化縣警局昨晚實施擴大臨檢，擇定重要路段16處實施路檢。（圖由警方提供）

    彰化縣警局昨晚實施擴大臨檢，擇定重要路段16處實施路檢。（圖由警方提供）

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