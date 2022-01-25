南投去年2個月阻詐768萬 有民眾差點被騙300萬

疫情升溫，詐騙集團假冒衛生局人員疫調騙個資，民眾要特別小心。（警方提供）

2022/01/25 08:19

〔記者張協昇／南投報導〕 再過幾天就是農曆春節，詐騙集團仍蠢蠢欲動，各種詐騙手法法層出不窮、五花八門，且不斷更新，南投縣警察局統計，光去年11月及12月，包括金融機構、超商共同協助警方攔阻成功的詐騙案件計22件，攔阻金額達768萬1030元，其中一筆金額高達300萬元，最近疫情升溫，詐騙集團甚至假冒衛生局人員疫調欲騙個資，警方提醒民眾春節期間更要提高警覺，共同防堵詐騙案件發生。

南投縣警察局表示，最近常見的詐騙手法包括「假交友」、「假援交」、「假投資」及「假檢警辦案」等，日前即有李姓男子在臉書交友，遭詐騙集團假扮的正妹要求加入LINE好友，以為天外飛來豔福，對方見其上鉤，要他購買3000元遊戲點數展現誠意後即能援交，李男誤信為真，依指示至超商購買遊戲點數時，超商店長發現有異，機警通報中興分局員警適時攔阻。

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此外，最近疫情升溫，就有民眾接獲自稱衛生局人員打來電話，指其與染疫者接觸被匡列，以疫調為幌子欲騙取個資，民眾要特別小心。

警察局長黃永志指出，去年11、12月南投縣包括埔里南光郵局李姓行員、臺灣銀行埔里分行廖姓行員、元大銀行草屯分行廖姓行員、玉山銀行草屯分行詹姓行員等，均成功攔阻50萬元以上詐騙案，其中一筆金額高達300萬元，另外其他金融機構及超商也攔阻成功計8件，攔阻金額達768萬1030元，已由副縣長陳正昇在治安會議頒獎表揚。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南投縣驚察局中興分局員警，日前在超商成功攔阻一假援交的詐騙案件發生。（記者張協昇翻攝）

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