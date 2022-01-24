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    春安工作今晚起跑 陳宗彥赴台北中山分局慰勉警力

    加強重要節日安全維護工作首日，內政部次長陳宗彥前往北市中山分局慰勉辛苦員警及民防義警。（記者姚岳宏攝）

    加強重要節日安全維護工作首日，內政部次長陳宗彥前往北市中山分局慰勉辛苦員警及民防義警。（記者姚岳宏攝）

    2022/01/24 23:34

    〔記者姚岳宏／台北報導〕下週就是農曆春節，警政署今（24日）晚開始為期15天的「加強重要節日安全維護工作（昔稱春安工作）」，內政部次長陳宗彥偕同警政署長陳家欽、台北市警局長楊源明，前往台北市最繁重的中山警分局參加擴大臨檢勤前教育，除致贈團體獎勵金及慰勞金，，也感謝並慰勉辛苦付出的員警、義警、民防、守望相助隊及警察志工等協勤人員。

    陳宗彥表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌均很重視治安維護、交通順暢及為民服務，感謝全國員警勤務繁忙之餘，投入防疫工作，讓民眾得以過好年，陳宗彥強調，打擊犯罪無假期，請國人務必酒後不開車，員警一定加強防制，杜絕酒駕情事發生，確保民眾交通及人身安全。

    市警局表示，此次「加強重要節日安全維護工作」自1月24日22時起至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸。中山分局除加強各金融機構巡守，更提供民眾 （含外僑） 舉家外出住居安全維護、於治安或交安顧慮區塊設置機動派出所、協助鉅額提款護送等服務，民眾可多加利用。

    中山分局長許頌嘉表示，除動員所有警力外，並結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等團體共同參與安全維護工作，全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務主軸工作，讓市民放心、安心過好年。

    加強重要節日安全維護工作首日，內政部次長陳宗彥前往北市中山分局慰勉辛苦員警及民防義警。（記者姚岳宏攝）

    加強重要節日安全維護工作首日，內政部次長陳宗彥前往北市中山分局慰勉辛苦員警及民防義警。（記者姚岳宏攝）

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