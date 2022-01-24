壞叔叔打我！惡醉漢無端呼女童巴掌又砸店 台中地院判刑

台中市潘姓男子疑似因酒後情緒控管超差，行經一家早午餐店，竟無端4歲小女童呼巴掌，接著衝入店內破壞物品，又砸傷9歲女童，台中地院審結，依對兒童犯傷害罪判拘役。（情境照）

2022/01/24 23:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓男子前年底酒後情緒控管超差，行經黃姓女子經營早午餐店時，先是無端對黃女的4歲小女兒呼巴掌，接著遇黃女質問時竟衝入店內破壞物品，翻落飲料桶又砸傷黃女的9歲大女兒，黃女報警討公道，潘警訊中雖否認涉案，但台中地院審結，仍依對兒童犯傷害罪判拘役。

法官認為，被害的一對姊妹，小的就讀幼兒園、大的就讀國小三年級，兩童面貌稚嫩、體格幼小，成年人一眼即能看出是兒童，但潘男對兩童傷害，犯後還否認犯行，也未與被害人達成和解、取得原諒，加上潘有前科，犯後態度惡劣，依法加重其刑，依對兒童犯傷害罪，判拘役120天。

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判決指出，前年12月11日晚間8時許，黃女在中市東區開設早午餐店已打烊，當時正在店內收拾清洗物品，其分別9歲、4歲的一對大女兒則在門口遊戲，此時43歲黃男（有竊盜前科）酒後行經該處，竟對著黃女小女兒呼巴掌，女童無故被打痛得大叫，跑進店內向媽媽哭訴「有壞叔叔打我」，直擊過程的大女兒頓時也嚇壞。

黃女不捨小女兒無端被打，立即放下手邊工作衝到門口質問「為何要打我女兒」，未料潘男不但未表達歉意，反衝進店內大肆破壞，翻倒物品過程中，砸落的飲料桶又砸傷黃女的大女兒頭部，隨後竟稱「我等一下就去警察局報到就好了呀」、「我有打妳女兒嗎」、「東西我砸的，我賠償」、「這樣有爽嗎？這樣叫做找你麻煩啦」。

潘男囂張嗆聲後離開，黃女這才敢報警求助，警方案發後循線找到潘男通知到案，潘竟辯稱「只有喝醉，沒有打人」，全盤否認涉案。

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