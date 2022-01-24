為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    壞叔叔打我！惡醉漢無端呼女童巴掌又砸店 台中地院判刑

    台中市潘姓男子疑似因酒後情緒控管超差，行經一家早午餐店，竟無端4歲小女童呼巴掌，接著衝入店內破壞物品，又砸傷9歲女童，台中地院審結，依對兒童犯傷害罪判拘役。（情境照）

    台中市潘姓男子疑似因酒後情緒控管超差，行經一家早午餐店，竟無端4歲小女童呼巴掌，接著衝入店內破壞物品，又砸傷9歲女童，台中地院審結，依對兒童犯傷害罪判拘役。（情境照）

    2022/01/24 23:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓男子前年底酒後情緒控管超差，行經黃姓女子經營早午餐店時，先是無端對黃女的4歲小女兒呼巴掌，接著遇黃女質問時竟衝入店內破壞物品，翻落飲料桶又砸傷黃女的9歲大女兒，黃女報警討公道，潘警訊中雖否認涉案，但台中地院審結，仍依對兒童犯傷害罪判拘役。

    法官認為，被害的一對姊妹，小的就讀幼兒園、大的就讀國小三年級，兩童面貌稚嫩、體格幼小，成年人一眼即能看出是兒童，但潘男對兩童傷害，犯後還否認犯行，也未與被害人達成和解、取得原諒，加上潘有前科，犯後態度惡劣，依法加重其刑，依對兒童犯傷害罪，判拘役120天。

    判決指出，前年12月11日晚間8時許，黃女在中市東區開設早午餐店已打烊，當時正在店內收拾清洗物品，其分別9歲、4歲的一對大女兒則在門口遊戲，此時43歲黃男（有竊盜前科）酒後行經該處，竟對著黃女小女兒呼巴掌，女童無故被打痛得大叫，跑進店內向媽媽哭訴「有壞叔叔打我」，直擊過程的大女兒頓時也嚇壞。

    黃女不捨小女兒無端被打，立即放下手邊工作衝到門口質問「為何要打我女兒」，未料潘男不但未表達歉意，反衝進店內大肆破壞，翻倒物品過程中，砸落的飲料桶又砸傷黃女的大女兒頭部，隨後竟稱「我等一下就去警察局報到就好了呀」、「我有打妳女兒嗎」、「東西我砸的，我賠償」、「這樣有爽嗎？這樣叫做找你麻煩啦」。

    潘男囂張嗆聲後離開，黃女這才敢報警求助，警方案發後循線找到潘男通知到案，潘竟辯稱「只有喝醉，沒有打人」，全盤否認涉案。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    離譜！輕度智障打工反應慢 慘遭惡老闆暴K到烏青、臉腫
    2022/01/24 19:45

    離譜！輕度智障打工反應慢 慘遭惡老闆暴K到烏青、臉腫
    勒頸罵警銬三小！莽男被判刑6月
    2022/01/21 18:25

    勒頸罵警銬三小！莽男被判刑6月

    不只中台灣和桃竹苗 南台灣也第一？
    踹車門害莉婭被夾傷 謝和弦前妻判拘10日
    2021/12/28 17:59

    踹車門害莉婭被夾傷 謝和弦前妻判拘10日
    8歲女兒尿床單親爸拿衣架揍她 被判刑且要賠8萬
    2021/12/15 11:35

    8歲女兒尿床單親爸拿衣架揍她 被判刑且要賠8萬

    用眼狂魔必備！有「它」輕鬆顧目睭
    幼兒園長捏2歲童大腿成傷 地院判刑市府廢照
    2021/09/26 00:21

    幼兒園長捏2歲童大腿成傷 地院判刑市府廢照
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播