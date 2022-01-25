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    獨家》銀樓大亨偷腥婚變想脫產 妻提告攔阻成功

    經營黃金珠寶生意有成的劉氏夫婦，因婚變分產鬧上法院。（記者李立法攝）

    經營黃金珠寶生意有成的劉氏夫婦，因婚變分產鬧上法院。（記者李立法攝）

    2022/01/25 00:06

    〔記者李立法／屏東報導〕經營黃金珠寶生意坐擁數千萬資產的劉氏夫婦，因婚變對簿公堂，鄒姓妻子請求分配夫妻剩餘財產，卻發現丈夫將名下房產設定債權抵押給胞兄，脫產用意甚明，要求法院撤銷該不法房產轉移，劉男堅稱是處理250兩黃金衍生的上千萬元債權，無虛偽設定情事，但法官不採信，判劉男敗訴。

    鄒婦指出，她與劉男婚後共同經營銀樓生意20多年，累積不少資產，不論是購買房產、股票或保險，幾乎都以劉男掛名，但事業有成後，劉男卻外遇不斷，她忍無可忍決定訴離，請求分配夫妻剩餘財產，沒想到劉產卻計劃性脫產，將名下房產設定抵押債權給胞兄，意在規避分產，損害她的財產分配權。

    劉男解釋，其胞兄多年前曾交付250兩黃金給他代管，因黃金價格好，他陸續賣出，合計得款1580萬元，他又把這筆錢投入股市，遲未交還給胞兄，才將名下房地產設定擔保債權總金額1580萬元抵押給胞兄，並無虛偽設定情事。

    屏東地院審理後，法官發現鄒婦去年對劉男聲請財產假扣押時，扣得現金1421萬元，黃金約260兩，還有大批白金、K金等飾品，總值超過3000萬元，顯然具有相當資力，何需向胞兄借貸，且鄒、劉婚後所購買的兩筆不動產，均以現金交易，未曾向金融機構或第3人借款，也未曾因債務而有抵押權設定。

    法官認為劉男說詞有諸多矛盾，難以採信，劉男與其胞兄在地政事務所設定的1580萬元不動產抵押權登記應予塗銷，鄒姓妻子一審獲得勝訴，全案還可上訴。

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