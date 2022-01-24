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    首頁　>　社會

    男子負氣下海載浮載沉 金門消防冒14度低溫暗夜搶救成功

    金門縣消防局與多名職消、義消人員，共同將海上溺水者搶救上岸。（金門縣消防局提供）

    金門縣消防局與多名職消、義消人員，共同將海上溺水者搶救上岸。（金門縣消防局提供）

    2022/01/24 21:15

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局表示，今天凌晨3點27分接獲楊姓縣民報案，指其子疑因情緒不佳下海，在同安渡頭水域載浮載沉、情況危急，消防隊出動職消、義消13人，冒著攝氏14度低溫馳援，所幸一番折騰，終於將人從海上平安救回。

    金門縣消防局指出，指揮中心派遣金城分隊13、IRB、91車馳援，由小隊長蔡承霖、李錫安率隊員徐蒼望、陳榮海、韓宇晉、李建章等9人前往；第1大隊大隊長陳參奇據報進場擔任指揮官，並加派金寧分隊快艇人員2人到場，總計出動2輛消防車，2艘快艇，1輛救護車，職義消13人前往搶救，另橫向通報縣警局及海岸巡單位協同救援。

    陳參奇說，隊員到場發現，溺者在離岸100公尺處的海面上載浮載沉，當時天色已暗，天氣寒令，現場溫度僅有攝氏14度，擔心溺水者在水中失溫遇險，隨即兵分2路，金城車組以小艇接觸溺水者，另1組人馬沿岸際下水接近溺水者，救援人員將溺水者帶上岸時還聞到陣陣酒味。所幸經救護人員評估，溺水者無外傷且無需送醫，交由家屬帶回，成功化解危機。

    陳參奇說，救溺現場位於開放水域，寒冬深夜氣溫只有14度，對於溺者或是救災人員都是1個相當大的考驗，肯定救災人員發揮平時所學，順利將溺者成功救回岸上。

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