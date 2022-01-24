男嬰多處骨折、體重過輕 父不詳方式施暴起訴

新北地檢署。（資料照）

2022/01/24 20:00

〔記者王定傳／新北報導〕一名出生僅1個多月的男嬰，被發現頸椎、顱骨、股骨、脛骨骨折，且體重僅有3.8公斤，並有痙攣、四肢無力、疑似腦部輕度缺氧病變狀況，新北地檢署調查後認為，董姓生父涉嫌以不詳方式施暴，且未提供必要照護、營養讓男嬰接受完善的醫療照護，致男嬰生長遲滯，今依傷害及妨害幼童發育等罪嫌將董男起訴。

檢方調查，男嬰是在前年5月間出生，而其生母於生產前出車禍，故由董男負責照料男嬰；怎料，董男涉嫌以不詳方式致男嬰受外力撞擊，受有第四頸椎骨折、第四頸椎至第一胸椎硬腦膜上血腫合併脊髓壓迫、顱骨骨折、左股骨及左脛骨骨折等傷害。

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不僅如此，董男並未提供必要照護、營養及讓男嬰接受完善的醫療照護，致男嬰童生長遲滯，於1個月17天大之時，體重過輕僅有3.8公斤，右臉部及右小腿有瘀斑，並有痙攣、四肢無力、疑似腦部輕度缺氧病變等狀況，同年7月5日，生母將男嬰送醫後全案才曝光。

董男全盤否認，檢方綜合醫院診斷證明書、鑑定、生母亦指曾聽聞董男出言：「你長得很像你媽媽，很想揍你」，及社工證詞等證據後判定，董男以不詳方式導致男嬰，力道甚重，受傷部位屬人體要害，被害人亦受有左股骨及左脛骨骨折等傷害，施力點或撞擊點不只一處，難認屬過失所致，判定他故意傷害男嬰。

檢方還認為，董男在照顧期間，從外觀即可明顯察覺被害人左大腿相較右大腿腫脹，並有臉部、腿部瘀斑，亦呈現雙手內翻的非正常發展姿勢，並有體重過輕情況，卻無作為，遂依傷害及妨害幼童發展罪嫌起訴，請從重以妨害幼童發展罪論處，並請依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。

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