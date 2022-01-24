4年一次票選檢察總長 邢泰釗等48人選曝光

高檢署檢察長邢泰釗。（資料照）

2022/01/24 17:28

〔記者楊國文／台北報導〕檢察總長江惠民即將於今年5月7日任滿4年屆退，基層檢察官各自有支持人選，近來在檢察界成為熱門話題；中華民檢察官協會循例將於2月10日舉辦全國1400名檢察官票選新任檢察總長，並於2月16日開票並推薦前5名高票人選，供法務部及總統蔡英文提名參考，48位入圍者中，包括高檢署檢察長邢泰釗、法務部常務次長張斗輝、最高檢察官主任檢察官蔡碧玉、呂文忠、台北地檢署檢察長林邦樑等人都是熱門人選。

不具名檢察長指出，票選檢察總長活動，讓檢察總長具有更多民意（基層檢察官）基礎，值得嘉許，不過，並非第一高票就會獲拔擢出任，不過，仍是重要參考，例如4年前檢協會辦理票選檢察總長活動，第一高票是時任高檢署檢察長的王添盛得到321票，江惠民居次，獲得236票，最後由江出線，並獲立院同意權而出任檢察總長；一般認為，雖然王添盛資歷完整，但當時已68歲，是未獲拔擢的重要因素。

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檢察總長統領全國檢察官偵辦各類犯罪，職位重要性不言可喻，檢協會今公告指出48名入圍者名單，都是曾任一、二審檢察長等檢察、廉政署長等行政機關首長要職者，包括張清雲、謝榮盛、劉惟宗、吳慎志、陳明堂、施良波、張斗輝、陳惟練、劉家芳、鄭文貴、何明楨、周志豪、林永義、施慶堂、洪威華、涂達人、費玲玲、楊治宇、蔡碧玉、朱兆民、朱朝亮、宋國業、周章欽、柯麗玲、朱家琦、呂文忠、邢泰釗、林綉惠、蔡瑞宗、范文豪、張文政、賴哲雄、林邦樑、林慶宗、張宏謀、張金塗、郭珍妮、陳宏達、鄭銘謙、洪培根、姜貴昌、林錦村、黃玉垣、黃和村、王俊力、王文德、毛有增和繆卓然。

依法院組織法規定，檢察總長由總統提名、經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前一個月，向立法院提出檢察總長人選，法界指出，2月16日票選出前5名檢察總長入圍高票者，預料將進行緊密鼓提名作業。

檢協會表示，依檢協會協會票選推舉檢察總長辦法，並參考司法人員人事條例第16條規定檢察總長法定資格，以推薦司法官班30期（含）以前的現職檢察官，且曾任或現任法務部次長、主任秘書、一、二審檢察長、最高檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等領導職務者為原則，共有48人。不過，若檢察官若自認符合資格，也可以自行填選參加票選。

檢協會指出，此票選活動將於2月10日舉行投票，2月16日集中在最高檢察署開票，當天即公告得票數最高的前5名，若第5名有多人同票數，將一併列入推薦名單，但不對外公布得票或得票多寡的順序。

最高檢察官主任檢察官蔡碧玉。（資料照）

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