強灌飲料拍裸照逼還高利貸 天道盟主嫌住家意外溫馨

新北警淡水分局緝捕主嫌天道盟太陽蔡姓分會長時，發現他妻子將住處佈置成溫馨鄉村風，與在外討債時的兇狠有極大反差。（記者吳仁捷翻攝）

2022/01/24 16:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕天道盟太陽會蘆洲分會蔡姓會長與小弟們從事暴力討債，對亟需錢周轉的攤商、民眾放款，最高收取120分重利，當被害人無力償還，除了噴漆、強押上山、灌礦泉水養樂多，甚至對欠債女子強拍裸照，脅迫不還錢就散佈裸照，讓被害人被逼得罹患憂鬱症、企圖尋死，新北警淡水分局會同台中警霧峰警方冰分八路，到蘆洲等地緝捕蔡昇峰及同夥，發現蔡嫌家中布置成溫馨鄉村風，但對外卻極盡殘暴，全案依後依違反組織犯罪防制條例、加重重利罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

警方調查，26歲蔡姓主嫌以天道盟太陽會蘆洲分會長自居，他唆使小弟共組暴力討債集團，以1萬到10萬小額借貸放款新，引誘亟需用錢且無經驗民眾借款，每月孳息30分至120分驚人重利，當借款人無力償還高額利息，除一般熟知的教唆手下到被害人住宅丟雞蛋、潑漆，更強押被害人到山區毆打、強灌礦泉水及養樂多，讓被害人嘔吐、生不如死，更令人髮指的，還強拍被害女子裸照，脅迫不還錢就散佈照片，導致被害人罹患憂鬱症，甚至產生輕生念頭。

請繼續往下閱讀...

淡水警分局獲報，經半年蒐報，報請新北地檢署指揮，今天凌晨會同台中市警霧峰分局，兵分八路，到主嫌蔡昇峰蘆洲住處及幫眾藏匿處，拘提7嫌到案，查獲開山刀、電擊棒、刀棍、辣椒水、手機、借據、帳冊、被害人本票等證物；而蔡嫌蘆洲住處被蔡妻佈置成溫馨鄉村風，對照他與幫眾討債時兇狠、強拍裸照等髮指行徑，令警方也搖頭。

淡水警方強調，將持續掃蕩壓制犯罪組織，防範衍生暴力犯罪及擴大追查犯罪組織金流來源及流向，溯源刨根偵辦，也呼籲被害人勇於檢舉暴力犯罪。

天道盟太陽會蘆洲分會長蔡昇峰與同夥從事暴力討債，甚至對欠債女子強拍裸照，脅迫不還錢就散佈裸照，被害人一度想尋死，新北警淡水分局兵分八路，緝捕蔡昇峰及同夥共7人；圖為討債集團逼迫被害人灌水、養樂多等暴行。（記者吳仁捷翻攝）

新北警淡水分局緝捕主嫌天道盟太陽蔡姓分會長。（記者吳仁捷翻攝）

天道盟太陽會蘆洲分會長蔡昇峰與同夥從事暴力討債，甚至對欠債女子強拍裸照，脅迫不還錢就散佈裸照，被害人一度想尋死，新北警淡水分局兵分八路，緝捕蔡昇峰及同夥共7人；圖為討債集團到被害人住處潑漆等暴行。（記者吳仁捷翻攝）

天道盟太陽會蘆洲分會長蔡昇峰與同夥從事暴力討債，甚至對欠債女子強拍裸照，脅迫不還錢就散佈裸照，被害人一度想尋死，新北警淡水分局兵分八路，緝捕蔡昇峰及同夥共7人；圖為討債集團到被害人住處砸雞蛋等暴行。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法