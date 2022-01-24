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    罰不怕牢裡過年！4個月3次酒駕 男子被收押

    酒駕零容忍，雲林縣警方加強取締酒駕。（圖由雲林縣警察局提供）

    酒駕零容忍，雲林縣警方加強取締酒駕。（圖由雲林縣警察局提供）

    2022/01/24 15:12

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕51歲李姓男子去年9月酒駕被警方攔查移送，這個月又2度酒駕被查獲，雲林地檢署檢察官以李男罔顧其他用路人生命安全，罪嫌重大，且有逃亡及危害之虞，向雲林地方法院聲請羈押，法院裁准，李男要在監所過年。

    酒駕事件頻傳，立法院今天三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」部分條文，明定主管機關可以公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，及加重同行者處分，最高可處1萬5000元罰鍰。

    據指出，李男去年9月24日酒後駕車追撞前車，酒測值0.66；今年1月10日酒後騎機車未載安全帽，被警方攔查，全身酒味，酒測值高達0.76；1月21日同樣酒後騎機車未載安全帽，在元長被虎尾警分局員警攔查，酒測值0.74。

    警方訊後依公共危險罪嫌移送雲林地檢署偵辦，雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，李男4個月3度酒駕，罔顧其他用路人生命安全，承辦檢察官以其涉犯公共危險罪嫌重大，有逃亡及危害社會之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

    吳文城表示，酒駕肇事案件頻傳，甚至導致被害者家破人亡，有鑑於此，雲林地檢署檢察長洪家原要求對轄內酒駕現行犯，若屬嚴重再犯情形，積極向法院聲請羈押，避免憾事發生，另對酒駕案件一律從速從重追訴，並具體求處重刑，讓酒駕者付出代價，確保其他用路人安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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