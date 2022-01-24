為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「唐家霸王槍」翻版！ 朱雪璋藏雙面開鋒武術槍頭判拘55天

    朱雪璋被警方搜扣到1把雙面開鋒、造型類似周星馳電影「唐伯虎點秋香」中擊敗「奪命書生」的「唐家霸王槍」槍頭，去年另案起訴，台北地院今依槍砲彈刀管制條例將朱雪璋判處拘役55天。（資料照）

    朱雪璋被警方搜扣到1把雙面開鋒、造型類似周星馳電影「唐伯虎點秋香」中擊敗「奪命書生」的「唐家霸王槍」槍頭，去年另案起訴，台北地院今依槍砲彈刀管制條例將朱雪璋判處拘役55天。（資料照）

    2022/01/24 14:24

    〔記者張文川／台北報導〕台北市光信里前里長朱雪璋，5年前設局砍斷武術家「深海閻王」王毓霖腳筋，被判刑6年定讞後一度潛逃中國，前年9月才被押解返台發監；台北地檢署另查出，朱雪璋被警方搜扣到1把雙面開鋒、造型類似周星馳電影「唐伯虎點秋香」中擊敗「奪命書生」的「唐家霸王槍」槍頭，去年另案起訴，台北地院今依槍砲彈刀管制條例將朱雪璋判處拘役55天，可易科罰金5萬5000元。可上訴。

    2016年2月16日，朱雪璋約王毓霖到他的武館比武，卻暗中設局找20多黑衣人伏擊，包圍之下砍斷王毓霖的腳筋，事後朱雪璋被提報為治平對象，同年3月23日警方上門搜索，依重傷害等罪送辦，搜索時還在朱雪璋的沙發夾層內，查獲一把雙面開鋒的武術槍頭。

    朱雪璋設局砍人案最終被判刑6年定讞，朱潛逃中國，在中國廈門落網，被押解返台，移交台北監獄服刑。北檢執行科比對朱雪璋的判決書後，發現扣案物證中的一支槍頭，此部分當初未一併起訴，尚未經法院審理，因此另行分案偵辦。

    檢方將槍頭送交刑事局鑑驗，確認該支槍頭為雙面開鋒，具有強大的殺傷力，認定朱雪璋涉犯槍砲制條例，未經許可製造、販售或運輸刀械，去年11月提起公訴。

    台北地院審理時，朱雪璋認罪，法官輕判拘役55天，得易科罰金，全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱雪璋砍「深海閻王」腳筋入獄 又因持有「霸王槍」被起訴
    2021/11/05 11:11

    朱雪璋砍「深海閻王」腳筋入獄 又因持有「霸王槍」被起訴
    幫朱雪璋偷渡中國 高中學長被起訴、妻子與徒弟移轉管轄
    2021/09/06 11:42

    幫朱雪璋偷渡中國 高中學長被起訴、妻子與徒弟移轉管轄

    不只中台灣和桃竹苗 南台灣也第一？
    比武設局重傷害判6年逃亡 朱雪璋聲請再審被高院駁回
    2021/09/05 07:57

    比武設局重傷害判6年逃亡 朱雪璋聲請再審被高院駁回
    茶館2槍手逃中行蹤成謎 朱雪璋落網遣送回台
    2020/11/14 05:30

    茶館2槍手逃中行蹤成謎 朱雪璋落網遣送回台

    用眼狂魔必備！有「它」輕鬆顧目睭
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播