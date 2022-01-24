「唐家霸王槍」翻版！ 朱雪璋藏雙面開鋒武術槍頭判拘55天

朱雪璋被警方搜扣到1把雙面開鋒、造型類似周星馳電影「唐伯虎點秋香」中擊敗「奪命書生」的「唐家霸王槍」槍頭，去年另案起訴，台北地院今依槍砲彈刀管制條例將朱雪璋判處拘役55天。（資料照）

2022/01/24 14:24

〔記者張文川／台北報導〕台北市光信里前里長朱雪璋，5年前設局砍斷武術家「深海閻王」王毓霖腳筋，被判刑6年定讞後一度潛逃中國，前年9月才被押解返台發監；台北地檢署另查出，朱雪璋被警方搜扣到1把雙面開鋒、造型類似周星馳電影「唐伯虎點秋香」中擊敗「奪命書生」的「唐家霸王槍」槍頭，去年另案起訴，台北地院今依槍砲彈刀管制條例將朱雪璋判處拘役55天，可易科罰金5萬5000元。可上訴。

2016年2月16日，朱雪璋約王毓霖到他的武館比武，卻暗中設局找20多黑衣人伏擊，包圍之下砍斷王毓霖的腳筋，事後朱雪璋被提報為治平對象，同年3月23日警方上門搜索，依重傷害等罪送辦，搜索時還在朱雪璋的沙發夾層內，查獲一把雙面開鋒的武術槍頭。

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朱雪璋設局砍人案最終被判刑6年定讞，朱潛逃中國，在中國廈門落網，被押解返台，移交台北監獄服刑。北檢執行科比對朱雪璋的判決書後，發現扣案物證中的一支槍頭，此部分當初未一併起訴，尚未經法院審理，因此另行分案偵辦。

檢方將槍頭送交刑事局鑑驗，確認該支槍頭為雙面開鋒，具有強大的殺傷力，認定朱雪璋涉犯槍砲制條例，未經許可製造、販售或運輸刀械，去年11月提起公訴。

台北地院審理時，朱雪璋認罪，法官輕判拘役55天，得易科罰金，全案仍可上訴。

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