攻堅畫面曝光！ 悍警丟震撼彈 囂張擁槍毒販耳鳴投降

警匪一度對峙。（警方提供）

2022/01/24 14:16

〔記者許國楨／台中報導〕賴姓男子擁槍販毒遭通緝，逃亡期間還高調對外放話，「只要遇到條子一定駁火」，台中市刑大上週掌握其藏匿處，會同保大霹靂特警支援攻堅時，因賴嫌負隅頑抗警匪一度對峙，特警隨後丟擲震撼彈強攻，囂張賴嫌瞬間耳鳴嚇傻，立馬投降，而震撼的攻堅畫面今天也曝光！

據查，40歲賴嫌為防止毒品交易時遭黑吃黑，平日擁槍自重，先前被警方查獲後因未到案遭發布通緝，但逃亡期間不但未低調行事，仍持續販毒籌措跑路費用，且明知已被中部地區多個警察單位盯上，卻四處對方放話，「一旦遇警方攻堅一定反抗對幹」、「就算是路上被攔檢也一定駁火拼到底」，行徑囂張。

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台中市刑大上週三鎖定賴嫌租住的藏匿處所，經多次暗中勘查現場擬定攻堅行動路線，並會同保大霹靂特勤中隊支援圍捕，當天警方上門時多次喊話勸說賴嫌出面投案，但賴嫌揚言一旦攻堅勢必駁火，加上賴嫌擁槍警方也不敢大意，警匪雙方因此一度對峙近半小時。

最後特警趁賴嫌稍微鬆懈片刻，從氣窗丟擲一顆震撼彈到屋內，瞬間夾雜火光、煙霧及猛烈的爆炸回音，賴嫌頓時耳鳴嚇到六神無主，見大勢已去始放棄扺抗，棄械束手就擒，警方現場查獲手槍2把、子彈1批、大量毒品及販毒所得現金贓款，訊後全案依槍砲及毒品等罪嫌送辦，同時將他解送歸案。

由於農曆春節將屆，警方自24日22時起，展開為期15天「加強重要節日安全維護工作」，並以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為工作主軸，保大大隊長周俊銘強調，年關將近，絕不容許黑道幫派分子或宵小趁機危害治安，保隊將持續配合警局各項政令，針對轄內易滋事重點場所、路段，實施擴大臨（路）檢勤務強力掃蕩，以強勢作為，讓民眾能安心過好年！

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特警朝屋內丟擲震撼彈。（警方提供）

屋內瞬間夾雜火光、煙霧及猛烈的爆炸回音。（警方提供）

賴嫌見大勢已去束手就擒。（警方提供）

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