格鬥鐵籠帆布上全血痕 屏東26賭客鬥雞賭手氣送辦

屏東警方在過年前查獲鬥雞賭場，由於賭客太多，還帶到大禮堂等待。（警方提供）

2022/01/24 13:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕動保意識高漲，但依舊有人賭博是用「鬥雞」試手氣！屏東警方於年前查獲1間職業賭場，但「賭具」竟是雞，現場共26名賭客眼睜睜看著鬥雞相啄，血流成痕烙印在鬥雞籠的帆布上，反而刺激這批人的熱血參與感，有嫌犯落網還直說「人會打假球，雞不會作弊」，企圖合理化的說法令警方直搖頭，主嫌則罪加一等，除賭博罪外，還再依違反動保法移送。

農曆春節將至，職業賭場又開始活躍，屏東縣警局日前獲報新園鄉有職業賭場出沒，經派員查訪後掌握賭場位置，動員大批警力前往新園鄉光復路某巷子內空地破獲這個「鬥雞」的職業賭場，當場查獲賭場主持人、鬥雞裁判及賭客共26人，訊後均依賭博罪移送法辦。

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警方表示，警察局刑事警察大隊與東港警分局員警昨天見機時成熟，前往該處賭場，以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身時瞬間四處逃竄，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒，全被一網打盡，不過，這間賭場的賭具很特別，是1隻隻的鬥雞，不僅現場有大批雞隻在籠內養精緒銳，場上也正有「選手」養精緒銳待命。

警方當場逮捕26人，並查扣賭金17.6萬元、鬥雞2隻、計時用碼錶、簽注單、鬥雞籠及鬥雞鐵圈等相關證物，經偵詢後均依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。警方發現，51歲的張姓主嫌除自己養雞並維持賭場營運外，還請來48歲的鄧嫌及66歲的佘嫌來維持「賽事公平」當裁判，至於賭客，每場下注贏者可拿8000、輸者則賠1萬，中間的價差，由雞主人再抽走其中60%，另外40%則為賭場水錢和裁判費。

現場場面熱絡，竟還引來黑輪攤擺攤，為將大批賭客帶返所，最後警方出動約50人將這批以賭動物為樂的犯嫌帶回，警方調查，這批賭客自高、屏地區聞風而來，有的是來看熱鬧，有的則不排除也是鬥雞豢養者，而賭客年紀層廣，年輕到老皆有。

警方表示，農曆春節將近，警方取締不法無假期，不論春節或平日，都不容許非法賭博行為，尤其本案還涉及動物間賭博，張姓主嫌、鄧嫌及佘嫌另外再依違返動保法來移送，根據該法第10條規定，違者可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

據悉，由於鬥雞難由警方照料，因此在拍照後，交付主嫌具保領回「證物」，未來他必須要好好飼養，要是有任何閃失，還要再吃上「湮滅證據」的罪名，未來只要檢方要求，主嫌就要拿出來，這段時間正好重新學習生命教育，但也有人聞訊笑說，要是養太胖，豈不又要吃上「變造證據」罪。

屏東警方在過年前查獲鬥雞賭場，圖為相關證物。（警方提供）

屏東警方在過年前查獲鬥雞賭場，有雞隻正在場內待命。（警方提供）

屏東警方在過年前查獲鬥雞賭場。（警方提供）

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