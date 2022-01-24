罪加一等！女輔導員誘8男童共浴拍裸照 硬碟中又找出1女童受害

台北地檢署去年3月已依違反兒童及少年性剝削防制條例將蕭女起訴；蕭女父母則因涉嫌替蕭女藏硬碟、手機等物證，另被依湮滅證據罪起訴。北檢從硬碟中再發現1名4歲女童也受害，今再次將蕭女追加起訴。示意圖。（資料照）

2022/01/24 12:31

〔記者錢利忠／台北報導〕某社福基金會兒童安置機構的蕭姓女輔導員，涉嫌趁照顧8名男童時，拍攝男童露下體的洗浴照片，後來男童在兩性平等課程中驚爆此事，全案才曝光；台北地檢署去年3月已依違反兒童及少年性剝削防制條例將蕭女起訴；蕭女父母則因涉嫌替蕭女藏硬碟、手機等物證，另被依湮滅證據罪起訴。北檢從硬碟中再發現1名4歲女童也受害，今再次將蕭女追加起訴。

檢方調查，蕭女的硬碟中還有2張女童拿衣服遮頭的裸照，拍攝時間為2012年間，當時蕭女身為助理生輔員，趁單獨照護女童時，要求女童做鬼臉拍裸照，涉犯使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為的電子訊號罪。

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蕭女涉嫌於2015年1月至2016年7月間，利用先後照顧8名男童的機會，要求年僅7歲至11歲不等的男童共浴，且不能關上門，趁機拍攝男童露下體的洗浴照片；不僅如此，蕭女還兩度要求4名及5名男童共浴，她則持手機在浴室外拍攝男童們一起全裸洗澡的合影。

直到2019年10月，其中一名受害男童在上兩性平等課程時，童言童語地驚爆他洗澡時曾被蕭女拍照，全案因此曝光，北市社會局接獲通報後，轉請檢警介入偵辦。前年11月，檢方搜索蕭女住處，她承認拍攝男童洗浴照片，卻辯稱只是好奇、想替男童留下生活紀錄。

蕭女訊後一度被認定未吐實、犯後態度不佳，而被羈押禁見，她卻趁律師接見時囑咐律師向其家人轉達「把我家裡怪怪的東西收好」，包括備份硬碟及手機等證物，後來都被她的父母分別藏在床下及茶葉罐中，直到檢方發動2度搜索才查獲相關證物，並從中發現受害男童的洗浴裸照，蕭女父母因而吃上滅證官司。蕭女被起訴後，日前已獲法院裁定30萬元交保。

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